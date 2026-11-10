Pepe Jiménez Sevilla, 10 NOV 2026 - 12:22h.

Las entradas saldrán a 30 euros

El Betis, aún más lejos del Sevilla que en la penúltima previa del derbi

Compartir







El Betis ha anunciado este martes la apertura del proceso de entradas para El Gran Derbi en el Sánchez-Pizjuán, contando con 602 entradas para los seguidores verdiblancos, que seguro que acompañarán a su equipo al estadio del máximo rival.

Así lo ha anunciado el Betis:

"El Real Betis Balompié ha abierto el plazo de solicitud de entradas para el partido Sevilla FC - Real Betis Balompié, correspondiente a la jornada 13 de la Liga EA Sports y que se disputará el próximo 21 de noviembre de 2026 a las 18:30 horas en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

PUEDE INTERESARTE Lo Celso y Manuel Pellegrini se reencuentran bajo una jornada de lluvia

Para este encuentro, el Club dispone de 602 entradas de grada visitante, que tendrán un precio de 30 euros.

Criterios de asignación

· 482 entradas para socios abonados mayores de edad, asignadas por estricto orden de antigüedad

· 120 entradas para peñistas mayores de edad.

Plazo de solicitud

El proceso de solicitud de estas localidades estará disponible desde el 10 de noviembre hasta el próximo 13 de noviembre a las 09:00 horas. Todos los socios deberán solicitarlas del mismo modo, a través del siguiente enlace pulsando en el apartado 'MI BETIS', completando la inscripción y abonando el importe de la entrada. Para este partido la inscripción se realizará de manera individual, no permitiéndose la inscripción de manera grupal.

El 13 de noviembre, una vez finalizado el plazo de inscripción, todos los inscritos recibirán una comunicación, por correo electrónico, en su área privada de socios (apartado "Comunicados") y en la app oficial del club (en el apartado "Comunicaciones"), informándoles de si han obtenido localidad o no.

PUEDE INTERESARTE La intrahistoria detrás de la BETINETA: a Dortmund en caravana para ver al Betis

Aquellos que no resulten agraciados recibirán la devolución del importe abonado. Por su parte, los agraciados deberán confirmar de manera individual, en la propia comunicación recibida, si desean mantener su localidad, en un plazo de 48 horas desde el envío de dicha comunicación.

Recogida de entradas

Una vez finalizado los plazos establecidos para los socios y peñas, el Club informará sobre la recogida de entradas a los asistentes al partido".