La intrahistoria detrás de la BETINETA: a Dortmund en caravana para ver al Betis

Tito González 10 NOV 2026 - 10:34h.

Daniel, junto a su padre y su hermano, hizo casi 5000 kilómetros por carretera para ver al Betis en Dortmund

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Casi 7000 béticos se desplazaron hace una semana hasta Dortmund para disfrutar del primero de los dos partidos que el Real Betis disputará en Alemania en esta Champions League, siendo este el tercer desplazamiento más grande de la historia de la afición verdiblanca -contando la final de Conference- en compromisos continentales. Una afluencia masiva por parte de la hinchada bética, que guarda tras sí un sinfín de historias rocambolescas, viajando por tierra, mar y aire. Una de esas historias la protagonizó Daniel López, capitán de la BETINETA, quien junto a su hermano y su padre ha recorrido unos 5000 kilómetros en autocaravana para ver a su equipo en el Signal Iduna Park.

Siete días de viaje, más de mil euros en gasolina y casi cinco mil kilómetros. Una travesía casi interminable que se hizo un poco más amena a la ida, con la ilusión que implicaba ver a su equipo nada menos que contra el Borussia Dortmund, pero que mereció la pena. Las cámaras de ElDesmarque tuvieron el privilegio de grabar la llegada de Daniel López, quien explicó las razones que motivaron su viaje. ¿Quieres conocer su historia? Puedes verla en el vídeo de arriba.