Pepe Jiménez Sevilla, 04 NOV 2026 - 23:19h.

El público verdiblanco presentó un tifo antes del inicio del encuentro

Así están los cruces de playoff y octavos de Champions League tras la jornada 4

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El Betis vuelve a casa sin premio a pesar de su notable encuentro ante el Borussia Dortmund (2-1) pero lo hace sabiendo que, ante toda Europa, ha demostrado que puede competir contra cualquiera, que tiene argumentos para mirar de tú a tú a los grandes y que, especialmente, tiene una afición que va a arroparle en todas sus citas. Schlotterbeck, capitán de los alemanes, se rindió a ellos tras la cita.

Catalogados como "el mayor patrimonio" de la entidad por el mismísimo Manu Fajardo, la afición del Betis volvió a dar un auténtico espectáculo en el Signal Iduna Park animando, arropando y apoyando a los suyos desde el primer minuto.

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Tal fue la actuación de los seguidores béticos que Schlotterbeck, capitán del Borussia Dortmund, se acercó a la grada donde estaban los aficionados del Betis para dedicarles un bonito gesto en forma de reconocimiento. El zaguero hizo el gesto de quitarse el sombrero ante los seguidores verdiblancos, que se lo agradecían con tímidos aplausos.

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"Ese es el patrimonio más grande del Betis, su afición. Si estuvieron Llagostera, cómo no van a estar aquí. Todo el esfuerzo que hemos llevado a cabo, no es nada para lo que ellos merecen. No nos sorprende, porque estamos habituados a ello", decía Manu Fajardo en la previa mirando continuamente a la grada.

Como Schlotterbeck, otros jugadores del Betis como Álvaro Valles, Aitor Ruibal o Diego Llorente se acercaron a la grada del Betis para agradecerles no solo el viaje, el tiempo y el dinero invertido, sino también los gritos, los aplausos y los mensajes de ánimo que dejaron durante casi 100 minutos esta fría noche en Dortmund.

Aún queda la vuelta a casa, pero el Betis se marcha, a pesar del sabor agridulce, con la sensación de haber demostrado ante toda Europa que tiene equipo para competir... y afición también.