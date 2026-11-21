El uno por uno del Betis y las notas de la decepción en el derbi contra el Sevilla FC
Un error de Álvaro Valles en el tramo final de partido evita el triunfo del Betis
Besos a la grada y lengua fuera: las burlas de Antony y Dani Ceballos al Gol Norte del Pizjuán
El Real Betis Balompié malgastó la ventaja inicial y tiró por tierra un partido en el que no mereció más que un punto. Un error de Álvaro Valles, el futbolista más seguro de la temporada, dio alas a un Sevilla FC que acabó el derbi en campo rival. Antony se desquitó de esa losa mental y adelantó a su equipo, pero no fue suficiente.
En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis en el derbi contra el Sevilla FC.
Álvaro Valles (3): El más regular de este Betis, el que más veces ha salvado al equipo, y curiosamente fue el que privó a los verdiblancos de ganar un derbi. Se lamentará durante mucho tiempo. Aún le estará dando vueltas a cómo se le escapó esa pelota. Un balón raso, sin demasiada fuerza y se le escapó entre las manos. Ese error costó el derbi.
Bellerín (5): Defender siempre en igualdad de condiciones (o incluso en inferioridad) por la falta de apoyos le obligó a medirse una y otra vez en el uno contra uno, lo que le llevó a sufrir durante todo el partido. A pesar de ello, fue solidario en el esfuerzo y ofreció siempre una cobertura en ataque.
Bartra (8): El mejor del Betis. 12 contribuciones defensivas. 100% de entradas ganadas. 4 recuperaciones. 6 despejes. 3 tiros bloqueados. Seguro, firme en los duelos, imponente en el uno contra uno, intuitivo en las anticipaciones... Salvó un gol en la línea en el 82'.
Natan (7): 13 contribuciones defensivas. 10 despejes. 3 tiros bloqueados. Otro gran partido del brasileño, fajándose con los atacantes y mostrándose imponente en los duelos aéreos.
Fran García (6): Es una gozada ver un lateral tan trabajador y eficiente. Le costó llegar a línea de fondo y generar superioridades con Ez Abde, pero se fajó en defensa y le fue más que suficiente para cumplir.
Marc Roca (6): Qué poderío. Cuánto ha crecido este futbolista. Todo lo hace con criterio, todo lo hace con sentido. Él solo se bastó -de menos a más- para imponerse en el centro del campo.
Fornals (4): Estuvo realmente espeso. Fue el jugador del Betis que más pelotas perdió (15) y solo ganó cuatro de doce duelos. A años luz del nivel que mostró en Nervión hace justo un año. Sí que mejoró en la segunda mitad, ya con un Betis más dominador, pero debe y puede dar más.
Isco (6): Cuando todo eran faltas, cuando todo eran obstáculos, fue el único que quiso jugar al fútbol. El único que intentó bajar un par de pulsaciones y hacer daño a través del balón.
Antony (8): Quién se lo iba a decir. Tres meses lejos de su nivel, con una losa mental que no lograba desquitarse, sembrando dudas, desesperado... y en el mejor momento posible aparece. Era su primer derbi en el Sánchez-Pizjuán. Lastimosamente no sirvió para darle el triunfo al Betis.
Ez Abde (3): Intrascendente. De largo, el peor partido de la temporada para él. Apenas se le vio. Encaró poco y cuando lo hizo erró en la toma de decisiones. Se le vio más lento de lo habitual.
Aitor Ruibal (3): Prácticamente desapercibido. Sin colmillo. El canterano fue la gran apuesta del entrenador, pero terminó solapado por la fortaleza física de Kike Salas y Castrín. No paró de librar duelos, pero fue incapaz de ganarlos. No tuvo protagonismo en el área y tampoco acciones de peligro.
Suplentes
Troy Parrott (3): Una jugada le bastó para demostrar por qué no salió de inicio. Un contragolpe, con 0-1 y todo a favor, y dio un pase malísimo a su compañero.
Nelson Deossa (3): Entró para hacerse fuerte en el centro del campo... y ni siquiera apareció.
Riquelme (): S.C
Manuel Pellegrini (3): Los derbis siguen siendo su gran debe. Otra vez con un equipo aparentemente superior y bloqueado por el planteamiento del entrenador rival, sin recursos para mejorar a través de los cambios y sin la intensidad -ni la clarividencia de juego- que este tipo de duelos requieren.