Álvaro Borrego 21 NOV 2026 - 21:06h.

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Álvaro Valles demostró ser humano. El guardameta, que hasta ahora había sido el futbolista más seguro de su equipo en este inicio de temporada, siendo uno de los artífices de la posición de privilegio que ocupa su equipo, falló cuando menos habría querido hacerlo. En un derbi contra el eterno rival. Un error suyo costó el triunfo del Real Betis Balompié en el Sánchez-Pizjuán, justo cuando se le escapaba de las manos un disparo aparentemente manso de Kike Salas en las postrimerías de partido. Un error al que le dará vueltas durante mucho tiempo, de ahí que se le viese abatido justo después del pitido final, cuando los sevillistas cantaron "Valles selección" en tono de mofa.

Aun así, ni los aficionados béticos ni sus compañeros le dejaron caer, y nada más concluir el partido todos fueron al unísono a arropar a su compañeros. Dani Ceballos fue el primero en hacerlo, haciéndole ver que su temporada hasta ese momento estaba siendo inmaculada y que el empate no era culpa suya, sino de la actuación coral de todo el equipo. Luego, el resto de compañeros fueron a apoyarle. Una imagen de unión y que demuestra la comunión del vestuario verdiblanco.

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Sevilla y Betis empataron 1-1 en un derbi intenso, en el que los locales llevaron más la iniciativa en muchas fases del partido y, tras verse en desventaja por un gol del brasileño Antony, hallaron el premio a su fe en el tiempo añadido al igualar con uno de Kike Salas en el que colaboró con un grave error el meta Álvaro Valles.

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Cuando parecía que los béticos se llevarían el triunfo, y tras un buen remate del escocés Ure que bloqueó en el área Parrott, el Sevilla logró el 1-1 en el minuto 91 al llegarle el balón en la frontal, tras una dejada de Isaac, a Kike Salas, que firmó un zapatazo seco, pero centrado, que se le coló por debajo de las piernas a Valles para alegría de los del barrio de Nervión y decepción de los de Heliópolis.