Pepe Jiménez Sevilla, 21 NOV 2026 - 20:57h.

Reparto de puntos en el Sánchez-Pizjuán tras un "rocoso" encuentro

El detalle de Dani Ceballos sobre el césped minutos antes del derbi Sevilla - Betis

Compartir







En Sevilla el perdón siempre sale caro. El Sevilla consiguió empatar ante el Betis (1-1) en un encuentro en el que ambos equipos estuvieron lejos de su mejor versión y en la que ambos dejaron con vida a su rival: Antony, con algo de fortuna, iluminó a los suyos y Kike Salas apagó, a tiempo, el incendio.

Porque Sevilla se encendió como pocas tardes, reunió a dos aficiones entregadas y volvieron a regalar una previa, sin grandes incidentes, que tuvo a toda España atenta, pero ese calor necesita acierto y cuando te falta, pocas veces consigues llevarte los tres puntos.

Sánchez Martínez monopoliza la primera mitad del Sevilla

En el césped las expectativas eran altísimas. Cuando reúnes en el césped a jugadores como Isco Alarcón, Antony, Abde, Fofana o Rubén Vargas, lo que esperas es que ellos sean los que marquen el inicio del encuentro, pero el primer gran protagonista en el Sánchez-Pizjuán fue Sánchez Martínez.

El colegiado firmó un primer cuarto de hora de encuentro, cuanto menos, dudoso, irregular, complejo e inexplicable, o al menos así lo pensaban ambos equipos, que veían como se mostraban cuatro amarillas sin una sola acción merecedora de ello. La primera que llevaba esa razón fue tras un golpe de Kike Salas a Aitor Ruibal y la enseñó porque vio sangre. De lo contrario, parecía, no la iba a mostrar.

PUEDE INTERESARTE La afición del Betis sorprende a los jugadores en el hotel antes del derbi y se desata la locura

Pero el análisis arbitral necesitará otro análisis, porque se hablará de que pudo ser expulsado Kike Salas, se hablará de que también pudo irse antes de tiempo Lucién Agoumé e incluso algún atrevido pedirá penalti sobre Kike Salas de Fran García, pero más allá de las quejas, también hubo fútbol.

Y en la primera mitad el que tuvo más, no mucho más, fue el Sevilla. Con su habitual intensidad, con un ritmo alto y con mucho movimiento llegó más y puso más que un Betis altamente impreciso. No lo aprovechó.

Sin ocasiones claras para el Betis en la primera mitad, el Sevilla aún estará lamentándose por aquel remate de Kike Salas o ese balón que se paseó por el área tras un gran centro desde la derecha. Y lo pagó.

La primera del Betis, a la red

Porque como decíamos, en Sevilla el perdón siempre sale caro. Los de Luis García Plaza fueron incapaces de anotar a su rival y, como castigo, la primera que tuvo el Betis la mandó a la red.

En una jugada sin demasiado peligro aparente, Antony se atrevió a disparar, se encontró con la pierna de un rival y pondría el primero. Celebración por todo lo alto.

A partir de ahí, el Betis creció. Empezó a dominar, Marc Roca se hizo gigante en mediocampo, Isco Alarcón desmontó el sistema de Luis García Plaza y el ex del Alavés tuvo que mover sus piezas para intentar igualar.

El Betis se olvidó de atacar, empezó a mirar al reloj, empezó a perder tiempo. Y lo pagó.

Kike Salas rescata un punto en Nervión

Nervión apretó, el Sevilla se lo dejó todo y el premio llegó de la manera que nadie esperba. Con el Betis encerrado, sacando balones hasta en la línea, Isaac Romero cedió el balón atrás y Kike Salas, con el alma, con el corazón, con la promesa que le hizo la gente, le pegó desde fuera... y Álvaro Valles perdonó.

El ex de Las Palmas se la tragó ante el asombro de todos los presentes y el Sánchez-Pizjuán sintió que podía incluso ganar.

Posiblemente, seguro, era demasiado tarde. Nadie se fue contento, algunos pensarán que tendrían que haberlo ganado antes. Otros pensarán que lo perdieron al final, pero la única realidad es que cuando perdonas, siempre la pagas.