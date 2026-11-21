Basilio García Sevilla, 21 NOV 2026 - 18:35h.

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El derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié es único. Solo una ciudad como Sevilla puede darle tanto colorido a un duelo futbolístico que es seguido en todo el mundo por la pasión con que se vive. Este 21 de noviembre, con un ambiente casi primaveral en la capital de Andalucía, ha tocado en un Ramón Sánchez-Pizjuán que, una vez más, ha lucido sus mejores galas.

Como siempre, uno de los momentos más esperados para las aficiones llegó cuando desde la grada de Gol Norte, donde se sitúa el grupo Biris Norte, se ha desplegado el tifo preparado para este día. Habitualmente es el más trabajado del año, y llega después de un año en el que la Brigada Tifo trabajó para tifar en todos los partidos para conmemorar el 50 aniversario del grupo. Lo más parecido a una obra de arte que se puede ver en un estadio de fútbol.

‘Una historia de grandeza’ es el lema de un tifo esta vez más sencillo que el de años anteriores, pero tan espectacular como siempre y con muchos detalles por interpretar. Lo protagonizan Trajano y Adriano -este señalando hacia el Gol Sur -donde se encuentran los aficionados béticos-, los dos emperadores romanos con orígenes hispalenses -concretamente en Itálica-, los sevillanos más relevantes en la historia del Imperio Romano, con detalles sevillistas como los broches o la banderola que enarbolan, un senatus muy sevillano con el escudo antiguo del club y un remate muy peculiar, cambiando el tradicional SPQR por un sevillanísimo SPQHIS, ‘Senatus Populusque Hispalensis’. El senado y el pueblo sevillano. Un senatus con el SFC, que al recogerlo han enarbolado también los miles de aficionados de la grada baja de Gol Norte.

Además, los extremos de la leyenda aparecen los remates de las columnas de la Alameda de Hércules y sus dos leones, que enarbolan un escudo con el nombre del Sevilla Fútbol Club y otro con IULIA ROMA HISPALIS, que fue el nombre romano oficial que Julio César otorgó a la actual Sevilla en el 45 a. C.

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Respuesta a un tifo del Betis

El tifo, por cierto, puede ser interpretado al que sacó la grada de animación del Real Betis Balompié en el primer partido de la presente edición de la UEFA Champions League en La Cartuja. Aquel soñaba con ‘Una historia por contar’. Hoy el Sevilla responde con la historia que ya ha hecho su club, especialmente en las últimas décadas, pese a que en los últimos años esté pasando momentos delicados y se encuentre en peor situación deportiva que su eterno rival.