Pepe Jiménez Sevilla, 21 NOV 2026 - 17:24h.

Brutal ambiente en los alrededores del Sánchez-Pizjuán

Un infierno verde: así salió el autobús del Betis hacia el Sánchez-Pizjuán

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El Sevilla ha sido recibido este sábado en el Sánchez-Pizjuán por cientos de seguidores blanquirrojos que, debido a la aglomeración, sufrieron una importante caída en la que, por suerte, no hubo que lamentar heridos.

Llegaba el Sevilla al Sánchez-Pizjuán bajo una increíble marea de aficionados sevillistas hasta que, debido al tumulto han caído decenas de seguidores al suelo, además de una serie de vallas que habían colocado los encargados de seguridad.

Por lo demás, ambiente controlado y sin tener que lamentar sucesos.