Basilio García Sevilla, 20 NOV 2026 - 20:46h.

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La cuenta atrás para el derbi va consumiendo los segundos y poco a poco se van dando los acontecimientos que esperan todos. Así, este viernes, tras el entrenamiento matinal sobre el césped y la sesión de motivación vespertina, Luis García Plaza ha ofrecido la lista de convocados del Sevilla FC para el derbi ante el Real Betis Balompié.

Los convocados por el madrileño son 24: Odysseas, Juan Iglesias, Julio Díaz, Kike Salas, A. Castrín, Agoumé, Kochorashvili, Robbie Ure, Peque, Vargas, Sangante, Fran González, Manu Bueno, Cardoso, Isaac, Suazo, Guridi, Félix, Ejuke, Fofana, Tamiou K., Scuri y Toscano.

Las principales novedades son las de Peque, que regresa a una listra tras haberse perdido los últimos partidos del anterior tramo de competición y, sobre todo, las de los canteranos Tamiou Kpebane y Marc Scuri, que han estado trabajando en las últimas semanas con el primer equipo y Luis García Plaza ha decidido darles la oportunidad. Se cae de la lista Iker Muñoz, mientras que Toscano, portero del juvenil, apunta a ser el descarte de última hora.

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Las bajas del Sevilla para el derbi

Son cuatro las bajas confirmadas por lesión. En los últimos días han caído de gravedad y se perderán lo que resta de temporada tanto Alfon González -rotura del ligamento cruzado de la rodilla- como José Ángel Carmona -fractura de tibia y peroné-. Además, Miguel Sierra sigue recuperándose de su lesión en el hombro y aún le quedan varias semanas de recuperación, mientras que Marcao vive en su permanente estado de lesión.

Jugadores que eran duda, como Rubén Vargas o Ejuke, se han ido incorporando paulatinamente a los últimos entrenamientos y entran en la convocatoria sin problema alguno. De hecho, el suizo apunta a titular y, probablemente, el nigeriano dé refresco desde el banquillo a alguno de los jugadores de banda.