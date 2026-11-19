Pepe Jiménez Sevilla, 19 NOV 2026 - 13:38h.

"Con este escudo no te puedes relajar", asegura Kochorashvili antes del derbi

El sevillista que jugó con Kochorashvili y le da su aval: "De los mejores fichajes"

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Giorgi Kochorashvili, jugador del Sevilla, atendió a los micrófonos de Sólo el Sevilla a falta de unas horas para la disputa del derbi ante el Betis y, entre muchos temas, mandó un mensaje claro de cara a la cita de este sábado en el Sánchez-Pizjuán: "En cuanto nos relajemos, nos vamos a llevar una hostia".

Con una sonrisa en cada una de las preguntas y con ganas de jugar ante el Betis, Kochorashvili advertía que a pesar de haber tenido poco tiempo para descansar tras su concentración con Georgia "claro que me apunto y si me desapuntan, también me apunto".

"Afronto el derbi con ilusión, la ilusión te hace crecer, confías no solo en ti, sino en tus compañeros. Me preparo así, confiando en mí y en mis compañeros, en la capacidad del equipo, dándolo todo", decía en referencia a la cita ante el Betis asegurando que las banderas en la ciudad deportiva le han sorprendido porque "es la primera vez que lo veo". "Cuando he entrado en el gimnasio ya lo he visto. Te entra la sensación de que viene algo importante, que la gente ha hecho un esfuerzo. Yo tengo que estar dispuesto a todo".

Pendiente de una llamada a Vicente Iborra para que "me de algún consejo para el derbi", Kochorashvili se mostraba encantado en Sevilla, argumentando que "hemos empezado fuerte, pero sabemos que en cuanto nos relajemos, nos vamos a llevar una hostia. He aprendido que nunca te puedes relajar".

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Las lesiones de Alfon, Carmona y la motivación ante el Betis

Un poco más detenido, Kochorashvili contaba que se enteró de la lesión de Alfon, y de la de Carmona, en Georgia, situación que no le evitó mandar un claro mensaje a sus compañeros. "Es una piedra más que les hará más fuertes. Han superado muchas piedras. Ser jugador profesional no es fácil, tienes que pasar muchas dificultades".

"Sabemos que ellos querrían jugar el derbi, también a Miguel, que está haciendo todo por volver. Todos querrían jugar, pero nuestra motivación va a ser alta, para ellos también, pero si Dios quiere y conseguimos la victoria, queremos que se sientan partícipe de ello", añadía antes de apuntar que "sabemos que el Betis tiene un equipo muy fuerte, están por delante de nosotros, están jugando Champions League, pero estamos en casa, tenemos que salir para dar el máximo".

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Finalmente, invitó a sus compañeros de Georgia para "sentir lo del himno en el Sánchez-Pizjuán" y cerró su entrevista con un claro mensaje: "Con este escudo no te puedes relajar, cada día tienes que venir para dar el máximo".

"Si la gente os dice que no podéis, creed en vosotros, porque lleváis ese escudo y sé que podéis hacerlo. Aprended escuchando, con confianza, pase lo que pase. Llegarán hostias, pero teneis que seguir confiando en vosotros", añadía en referencia a todos los jóvenes que arrancan en Nervión.