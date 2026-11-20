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La locura pre derbi en el Sevilla con la comunión entre equipo y afición: Kike Salas e Isaac Romero, maestros de ceremonias
El Sevilla llega en volandas al derbi de este sábado
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El Sevilla FC se mide este sábado al Real Betis en el derbi liguero del Sánchez Pizjuán en un gran momento que se ha demostrado con la comunión que se ha vivido este viernes tras el entrenamiento sevillista en Nervión. La afición del cuadro sevillano ha recibido a sus futbolistas antes y después de la sesión con cánticos, pancartas, bengalas y mucho colorido rojo para que sus jugadores salgan con un extra de motivación (más si cabe) ante el eterno rival. Dos jugadores referencia de la cantera como Kike Salas e Isaac Romero han arengado a los suyos megáfono en mano dentro de la locura que puedes ver completa en el vídeo de la parte superior de la noticia.