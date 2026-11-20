Basilio García Sevilla, 20 NOV 2026 - 11:16h.

Gabriel Suazo regresa a los entrenamientos tras su periplo con Chile

Posibles alineaciones del Sevilla FC y el Real Betis en el derbi de la jornada 13 de LALIGA

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El Sevilla FC se ha entrenado este viernes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, como es habitual en la víspera de los partidos. Pero en esta ocasión es especial, pues el visitante de este sábado es el Real Betis Balompié y el coliseo nervionense acogerá el primer derbi sevillano de la temporada, cita marcada en rojo para todos los aficionados al fútbol.

La principal novedad ha sido la presencia de Gabriel Suazo, que después de su periplo con Chile ha regresado a la capital hispalense y se ha podido ejercitar con sus compañeros en la víspera del derbi. Su concurso como titular este sábado está completamente confirmado, pues es dueño y señor del puesto de lateral izquierdo, ejerce las veces de capitán y, además, se compenetra a la perfección tanto con Kike Salas como con Félix Correia para conformar un costado de lo más fiable.

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Además, resulta interesante recapitular los cuatro jugadores de la cantera que han pasado el ‘corte’ de Luis García Plaza. Tras muchos días con una gran presencia de canteranos, los que han estado en la sesión del viernes han sido Iker Muñoz, Marc Scuri y Tamiou Miguel Kpebane, además del portero juvenil Carlos Toscano, que ha completado la nómina de guardametas. El que no ha participado del entrenamiento ha sido Nico Guillén, por lo que está descartado para la convocatoria.

Cantera en la lista de convocados

Los cuatro parten con muchas opciones de entrar en la lista de convocados, aunque el portero probablemente sea el descarte de una relación de 24 hombres. A día de hoy, García Plaza cuenta con 21 jugadores de la primera plantilla disponibles tras las lesiones recientes de Carmona y Alfon, que se suman a las de Marcao y Miguel Sierra. Teniendo en cuenta que los tres jugadores de campo ocupan posiciones que se han quedado muy cojas -central, extremo derecho y lateral derecho-, todo apunta a que entrarán en la planilla del partido aunque alguno, además de Toscano, sea descartado a última hora.

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Este será el último entrenamiento antes del derbi, pero no la última toma de contacto con el estadio. Por la tarde, a partir de las 19.30 horas, el equipo volverá al Sánchez-Pizjuán para una sesión motivacional en la que se fundirá con la afición. Todo es poco para un partido como el de este sábado ante el Real Betis.