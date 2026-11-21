Álvaro Borrego Basilio García 21 NOV 2026 - 16:53h.

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La imagen más desoladora de Dani Ceballos: al borde de las lágrimas y mordiéndose los labios

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Un auténtico infierno en verdiblanco. Eso es lo que ha logrado forjar los miles de aficionados que se congregaron en las inmediaciones de Heliópolis en la antesala del derbi contra el Sevilla FC. Sin Dani Ceballos y con el Cucho Hernández entre algodones, pero con la ilusión disparada ante la posibilidad de sacarle once puntos al eterno rival. Ganar este sábado supondría un golpetazo a favor de las aspiraciones del conjunto que dirige Manuel Pellegrini, en lo que sería un paso importantísimo para mantener su posición de privilegio en su particular lucha por la Champions. La hinchada del Real Betis es consciente de lo que se juega su equipo, de ahí que el duelo contra el eterno rival cobre más importancia si cabe. Y sin olvidar el mazazo que supondría a un club que parece haber empezado a levantar el duelo en lo deportivo.

Ya un ratito antes de la salida estuvieron por allí Manu Fajardo, Joaquín Sánchez y Álvaro Ladrón de Guevara, quienes se dieron un baño de multitudes entre los aficionados. La gran curiosidad es que Dani Ceballos quiso arropar a sus compañeros y se desplazó junto a la plantilla al Sánchez-Pizjuán, donde sin lugar a dudas pondrá su granito de arena desde fuera. Desde primeras horas de la mañana el beticismo se agolpó en masa en las inmediaciones del Benito Villamarín.

Ya durante la mañana los ultras acudieron al hotel de concentración para brindar una arenga muy particular a los jugadores. Y prepararon un recibimiento espectacular. Con recuerdos a su contrincante, a Joaquín Caparrós y con los habituales 'piropos' a los sevillistas. Con los futbolistas arengando a sus aficionados y a golpes con las lunas del autobús. Bengalas, humo, bufandas, banderas... Un espectáculo de ensueño. Así salía la expedición verdiblanca hacia el Sánchez-Pizjuán. Y puedes verlo en el vídeo de arriba.