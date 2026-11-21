Pepe Jiménez Sevilla, 21 NOV 2026 - 17:12h.

Ambos técnicos, con varias sorpresas en sus alineaciones

Pellegrini: "Si me preguntan, prefiero no ganar los derbis, salir cuarto y jugar la Champions"

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El Sevilla y el Betis han anunciado, a través de sus medios oficiales, sus alineaciones confirmadas para El Gran Derbi de la jornada 13 de LALIGA EA Sports. Como se esperaba en la previa, muchas novedades en el Sánchez-Pizjuán.

Tras un eterno parón en el que Luis García Plaza ha tenido tiempo para perder a Alfon y a Carmona por dos graves lesiones, el Sevilla recibe al Betis con la ilusión de conseguir un triunfo que le permita auparse moralmente y afrontar el final de año con máxima ilusión.

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Por su parte, Manuel Pellegrini, llega sin Dani Ceballos debido a una lesión muscular, y con las ganas de repetir el triunfo conseguido el pasado año en el Sánchez-Pizjuán.

La alineación confirmada del Sevilla

Por su parte, Luis García Plaza parte con una gran novedad en su alineción. El técnico vuelve al 1-4-2-3-1 con Jon Guridi como principal hombre en la mediapunta acompañando a Lucién Agoumé y Fofana en el medio.

En estas, Vlachodimos estará en portería; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo formarán la defensa; en el medio, como decíamos, estarán Agoumé y Fofana en el doble pivote con Jon Guridi como mediapunta; finalmente, arriba estarán Félix Correia, Rubén Vargas y Lucas Stassin.

En el banquillo estarán Fran González, Julio Díaz, Kochorashvili, Robbie Ure, Peque, Sangante, Manu Bueno, Cardoso, Isaac Romero, Ejuke, Tamiou y Scuri.

La alineación confirmada del Betis

Manuel Pellegrini, con Cucho recién recuperado y Parrott con apenas dos entrenamientos en sus piernas, ha decidido apostar por un once en el que estará Aitor Ruibal de '9'.

El catalán, que llega tras una reciente lesión y 120' ante el Navalcarnero, tendrá la responsabilidad de liderar una alineación que tendrá a Álvaro Valles en portería; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García en la defensa; Marc Roca estará en el medio junto a Pablo Fornals e Isco partirá desde la mediapunta; arriba, finalmente, el mencionado punta junto a Ez Abde y Aitor Ruibal.

En el banquillo estarán Diego Conde, Llorente, Ángel Ortiz, Valentín Gómez, Junior, Facundo Bernal, Fidalgo, Deossa, Lo Celso, Cucho Hernández, Riquelme y Troy Parrott.