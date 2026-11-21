Pepe Jiménez Sevilla, 21 NOV 2026 - 21:23h.

El guardameta se marchó muy dolido tras el encuentro

Álvaro Valles se hunde tras el derbi y los jugadores del Betis le arropan: "No cambia nada"

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Álvaro Valles, a buen seguro, no vivirá su mejor noche. El guardameta del Betis acabó siendo clave en el empate del Sevilla tras un grosero error que acabaría en el gol de Kike Salas. El ex de Las Palmas, hundido, abandonaba el césped con el apoyo de sus compañeros y los cánticos con sorna del Sánchez-Pizjuán: "Selección".

Con el guardameta abandonando el césped, gran parte de los aún presentes en Nervión comenzaron a entonar un cántico que pedía "Álvaro Valles, Selección", una situación evidentemente irónica que no hacía más que castigar al portero por su error.

A pesar de que sus compañeros intentaban, por activa y por pasiva, que el meta se olvidase de lo ocurrido, el cántico iba creciendo más y más, situación que evidentemente no pedía al portero para el equipo nacional, sino que se le trataba con ironía tras su error.

Los jugadores del Betis arropan a Álvaro Valles

Aun así, ni los aficionados béticos ni sus compañeros le dejaron caer, y nada más concluir el partido todos fueron al unísono a arropar a su compañeros. Dani Ceballos fue el primero en hacerlo, haciéndole ver que su temporada hasta ese momento estaba siendo inmaculada y que el empate no era culpa suya, sino de la actuación coral de todo el equipo. Luego, el resto de compañeros fueron a apoyarle. Una imagen de unión y que demuestra la comunión del vestuario verdiblanco.

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Noche complicada para el guardameta, que no tendrá más remedio que olvidar pronto lo ocurrido y recuperarse para volver a mostrar el nivel que había enseñado hasta ahora tanto en LALIGA como en la Champions League.