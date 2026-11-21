Pepe Jiménez Sevilla, 21 NOV 2026 - 21:10h.

El chileno fue cuestionado por la posible expulsión de Kike Salas

Los jugadores del Betis arropan a Álvaro Valles tras su error en el derbi: "No cambia nada"

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Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, atendió a los medios de comunicación tras el empate ante el Sevilla y lamentó haber "perdido" dos puntos en el último suspiro a la vez que recordó que "tenemos que verlo de otra manera, ahora empatar aquí es un mal resultado".

"Me voy a llevar la contraria", comenzaba diciendo el chileno. "Un punto de visita siempre digo que no es fácil, pero ahora son dos puntos perdidos. Ha sido un partido rocoso, típico de derbi, nos pusimos en ventaja y tuvimos el segundo", analizaba Pellegrini antes de decir que el Sevilla "hizo lo que suele hacer: mucho centro, mucho remate, pero sin peligro. Es injusto perder los tres puntos".

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En este mismo sentido, Pellegrini insistía en que "el punto es malo" ya que su equipo "estuvo mal los primeros 20 minutos, donde quizás ellos tuvieron más balón". "Empatar así, en el último minuto, es duro, pero empatar contra el Sevilla en su campo ya nos parece mal resultado. Tenemos ahora un partido el martes, es una posibilidad de clasificar para la siguiente ronda, el sábdo en casa, otra vz Copa... cada uno es una final y eso es lo bueno de este año", añadía.

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El resto de declaraciones de Manuel Pellegrini

El Sevilla disparó más que el Betis: "Ese dato lo tenemos nosotros todas las semanas. Jugando de visita igul bajó un poco, no sé los remates que tuvo el Sevilla. Lamentablemente el error de Valles nos costó dos puntos".

¿Se confió el Betis?: "No creo que haya exceso de confianza, tuvimos el 2-0 que lo sacó muy bien Vlachodimos. El Sevilla defiende bien, nunca nos conformamos con el 1-0. Siempre intentamos buscar el segundo gol".

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El encuentro de Antony: "No tenía dudas con Antony, sabía su momento, cuando los jugadores pasan un mal momento, es más complicado conseguir rendimiento, pero él sabía que tenía que mejorar. Trabajó mucho, después de los primeros 15-20 minutos".

¿Tuvo que ser expulsado Kike Salas?: "Meterse en una acción puntual, tenía amarilla y le pisa el tobillo. Si no tuviese amarilla, le habría mostrado. Me quedo más que con esa acción, con el gol que nos hizo".