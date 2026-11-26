Ángel Cotán 26 NOV 2026 - 07:11h.

Europa League y Conference pueden confirmar el asalto al segundo puesto

Así están los cruces de playoff, octavos y posibles rivales de Champions League

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Subidón. Los cinco equipos españoles dieron un paso de gigante en sus aspiraciones en esta UEFA Champions League con un pleno rotundo de victorias. Tras ver como Real Madrid y Real Betis vencían el pasado martes, FC Barcelona, Villarreal CF y Atlético de Madrid hicieron lo propio en la jornada del miércoles.

El equipo madridista tuvo que enfundarse el mono de trabajo para remontar al PSV, mientras que los pupilos de Manuel Pellegrini controlaron en todo momento al colista de la competición. También sacaron adelante su partido con mucha tranquilad culés y colchoneros, siendo el submarino amarillo el que más sufrió para sumar los tres puntos como visitante.

La clasificación de España por la plaza extra de Champions League

Cinco victorias que también suponen una alegría tremenda para el resto de clubes de LALIGA EA Sports. Como viene ocurriendo en las últimas temporadas, el buen hacer de los representantes españoles por el viejo continente está brindando una plaza extra para la Liga de Campeones. Con mucha tela por cortar, España sube hasta dos posiciones de una tacada.

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Alemania se cae tras el pinchazo inesperado del Bayern de Múnich y se coloca en el cuarto escalón con 8.714 puntos. Justo por encima se encuentra nuestro país, superando la barrera de los nueve mil puntos (9.281).

A la espera de conocer los resultados de Real Sociedad, Celta de Vigo y Getafe CF, las dos plazas extras la disfrutan de momento Portugal con 9.500 puntos e Inglaterra, líder indiscutible, con 9.722 puntos. Una vez se conozcan a los primeros eliminados de la Fase Liga, los grandes candidatos quedarán definidos.

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Un pinchazo clave de los alemanes

El Bayern de Múnich encontró en Lille el límite de sus recursos y, después de encadenar 17 partidos sin perder entre todas las competiciones (once victorias y seis empates), hincó la rodilla por primera vez este curso (2-1) víctima de la rebelión del conjunto francés y de sus propias carencias, acentuadas por una enfermería repleta de talento.

El Bayern tenía poco más de veinte minutos para evitar su primera derrota del curso. Pero no tenía casi argumentos ofensivos con casi todos recuperándose en la enfermería. Aunque aparecieron Luis Díaz y Musiala para los últimos minutos, no fue suficiente y el equipo de Vincent Kompany cedió su primera derrota del curso para alejarse de las ocho primeras plazas que dan acceso directo a los octavos de final.