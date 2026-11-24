Pepe Jiménez Sevilla, 24 NOV 2026 - 22:49h.

Compartir







El Betis certificó su pase a la siguiente ronda de la Champions League tras conseguir vencer al Slovan de Bratislava (0-2) en un encuentro en el que Manuel Pellegrini revolucionó su alineación para intentar recuperar frescura y buen fútbol tras el empate logrado ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis ante el Slovan de Bratislava.

Álvaro Valles (7): la única en la que tuvo que intervenir, lo hizo a la perfección. Partido muy tranquilo para el ex de Las Palmas.

Ángel Ortiz (8): puede que aún no haya dejado de correr. Un auténtico espectáculo por su banda, subió, bajó, centró y llegó. Otro notable encuentro para él.

Diego Llorente (6): con su habitual experiencia, lideró la zaga ante un equipo que no creo demasiado peligro. Gran bloqueo en la segunda mitad.

Valentín Gómez (5): de menos a más. Comenzó con muchas dudas, sufrió a su espalda, pero acabó recomponiéndose y aportando a su equipo.

Fran García (8): ni con el encuentro resuelto dejó de crear peligro. Una auténtica moto, como Ángel Ortiz.

Facundo Bernal (4): cita marcada por una dudosa amarilla recibida en los primeros minutos. El Betis exigía más dinamismo, menos desplazamiento en largo y más seguridad para liberar a Deossa. Pellegrini le mandó al banco en el descanso.

Nelson Deossa (5): casi marca en su primer disparo y, desde entonces, no dejó de intentarlo. Se precipitó en algunas acciones, se bloqueó en otras tantas. No fue brillante.

Antony (5): participó en el primer tanto del Cucho Hernández, se sacó un disparo desde la frontal con rosca y poco más. Intentó recuperar algo de chispa, entró por dentro, combinó con Deossa, Isco o Parrott, pero su mejor nivel aún tendrá que esperar un poco más.

PUEDE INTERESARTE El Extremadura prioriza a los suyos y no lo pondrá fácil para que haya marea verde en Almendralejo

Isco Alarcón (5): sin el brillo de otras tardes, aportó control, ayudó a sus compañeros y se marchó, con el trabajo hecho, al banquillo para descansar.

Ez Abde (6): tras una cita gris en el Sánchez-Pizjuán, el marroquí mostró un gran nivel. Puede que, por momentos, pecase de optimista. No bajó ni con el encuentro resuelto.

Cucho Hernández (9): lo hizo absolutamente todo bien. Dos goles, una sonrisa y la clara sensación de que tener a un delantero que entiende tu idea lo hace todo mucho más sencillo.

Suplentes:

Marc Roca (7): gran segunda mitad del mediocampista. Aportó tranquilidad, calma con balón y sin él. Casi todas sus decisiones fueron acertadas.

Álvaro Fidalgo (6): participativo, apoyó a las bandas, se acercó al área y a la organización. El encuentro no exigía mucho más.

Troy Parrott (4): sigue buscando su mejor versión. Tuvo una gran ocasión que se le marchó por poco, pero no ofreció mucho más.

Aitor Ruibal (5): dinámico, valiente, participativo, como siempre. Con el encuentro resuelto no optaba a firmar una noche histórica.

Rodrigo Riquelme (SC): entró en los últimos minutos, sin apenas tiempo.

Manuel Pellegrini (6): consiguió el pase, de manera virtual, en el encuentro menos brillante de su equipo. Le costó un mundo entrar en el partido a pesar de haber presentado a muchos titulares, pero su apuesta por el Cucho salió bien. Sigue rotando, sigue sumando y sigue ganando, que es lo importante.