Basilio García Sevilla, 24 NOV 2026 - 10:52h.

Hasta el viernes no se conocerá cuántas entradas estarán a disposición de los béticos

Horarios y fechas confirmados para la segunda ronda de Copa del Rey 2026/27

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El Real Betis Balompié ha quedado emparejado con el CD Extremadura en la segunda ronda de la Copa del Rey. Un rival de Primera Federación, heredero de aquel CF Extremadura que estuvo en Primera División en la década de los 90 y que cuenta con un poso histórico dentro del fútbol de su región. El partido se jugará el próximo martes, 30 de noviembre, a las 21.00 horas.

Tiene además un estadio de nivel como el Francisco de la Hera, donde los béticos han estado recientemente para la eliminatoria ante el Hernán Cortés de la temporada 2023/24 y ante el Gévora en la 2024/25, partidos para los que se desplazaron miles de aficionados verdiblancos. El año pasado fue el turno del Sevilla FC, y la hinchada del otro equipo de la ciudad llenó el Fondo Sur del estadio almendralejense. El club nervionense recibió 3.500 entradas y finalmente fueron 4.000 los sevillistas que se dieron cita, para un recinto que tiene capacidad para 11.268 espectadores.

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En esas, el beticismo prepara un desembarco en un partido que se jugará a 160 kilómetros de Sevilla, pero el Extremadura ha comenzado poniendo cortapisas. Primero, como es lógico, los suyos. La entidad azulgrana pone a disposición de sus abonados su entrada, a precio reducido, y la posibilidad de adquirir dos más a precio general. Así, a partir del viernes, solo cuatro días antes del partido, decidirá cómo poner a la venta las entradas restantes, incluidas las de un Fondo Sur que, en principio, está reservado para la afición visitante.

La decisión del Extremadura

“En cuanto a las localidades del Fondo Sur, desde el CD Extremadura queremos trasladar que nuestra prioridad absoluta será atender las necesidades de nuestra afición y garantizar que la familia azulgrana tenga las mayores facilidades posibles para disfrutar de este encuentro. Por este motivo, la disponibilidad y el procedimiento de venta de esta zona estarán condicionados por la demanda registrada entre nuestros aficionados. A partir del viernes 27 de noviembre, el club evaluará la situación y comunicará a través de sus canales oficiales cómo se procederá a la comercialización de estas localidades”, explica el Extremadura. Así las cosas, hasta la mañana del viernes no se conocerá cuántas entradas estarán a disposición de la siempre fiel hinchada verdiblanca.

Los precios de las entradas oscilan entre los 70 euros de la Tribuna Central y los 40 euros del Fondo Norte, precio al que, presumiblemente, se pondrán a la venta las localidades para la afición bética.