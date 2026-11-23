Tito González Sevilla, 23 NOV 2026 - 14:32h.

El club, de igual manera, ilusionado con su cita ante el Levante

El CD Extremadura se prepara para recibir al Betis: toda la información sobre las entradas

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El Antequera lo tenía claro. El conjunto malagueño acudía este lunes al sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con la ilusión de enfrentarse al "Betis, al Sevilla o al Málaga" por diversas razones, pero finalmente tendrán que conformarse, que no es poco, con recibir al Levante: "Es un equipo de Primera igualmente".

Tras eliminar al Águilas en la primera ronda (2-0), el Antequera afrontaba el sorteo con la ilusión, tal y como nos cuenta su director deportivo, su entrenador y su capitán, de recibir a equipos como el Betis, el Málaga o el Sevilla. "Por cercanía creíamos que se podía llenar el campo", comentan a su vez que reconocen que "un derbi andaluz o un derbi malagueño habría sido muy bonito".

Es por ello que los jugadores, muchos de ellos ex de canteras de Betis, Sevilla o Málaga, siguieron el sorteo juntos en el vestuario, lamentando cada vez que salía el nombre de uno de los deseados, pero aplaudiendo cuando conocieron al Levante como rival: "Es un equipo de Primera División y lo afrontamos con toda la ilusión igualmente", decían tras la cita.