Pepe Jiménez Sevilla, 13 NOV 2026 - 12:54h.

El jugador del Navalcarnero reconoce que se asustó tras el golpe

La anécdota de Antony con el lateral del Navalcarnero en pleno partido: "Le animaba"

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La cita del Betis en la Copa del Rey contó con intriga, con goles, con polémicas e incluso, por desgracia, con un fuerte golpe que dejó tirado a Diego Llorente sobre el césped, levantando todo tipo de miedos y recuerdos alrededor de lo ocurrido hace ahora poco más de una semana en Tenerife. Con el susto aún en el cuerpo, Varo López, jugador del Navalcarnero que chocó con el zaguero bético, contó en El Chiringuito el consejo de Marc Bartra para ayudar a su compañero.

Como reconoce el propio jugador, "yo me estaba girando, no le veo y choca con su mandíbula". En este sentido, aún asustado, Varo López reconoce que tuvo miedo en un primer momento después de todo lo ocurrido en Tenerife y desveló una pequeña charla con Marc Bartra.

"Rápidamente me voy al suelo para ver lo que le pasa, yo no sé nada de auxilios, vino Marc Bartra y me dijo que le colocásemos en posición de seguridad para ayudarle. Por suerte no pasó nada", comenta López.