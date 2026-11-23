Pepe Jiménez Sevilla, 23 NOV 2026 - 13:37h.

Más de 7.000 béticos se desplazaron en 2023 para ver a su equipo ante el Hernán Cortés

El Betis abre la puerta a seguir en La Cartuja "hasta que el precio de las obras del estadio encaje"

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El Betis vuelve a Extremadura. El conjunto verdiblanco, tras el sorteo celebrado este lunes, se enfrentará al CD Extremadura en su segunda cita en la Copa del Rey y, con ello, volverá al Francisco de la Hera, un estadio que conoce a la perfección tras disputar un par de encuentros en los últimos años y que, además, aún recuerda uno de los desplazamientos más llamativos de la competición en la historia reciente.

Fue en noviembre de 2023 cuando el Betis se enfrentó en el Francisco de la Hera al Hernán Cortés, un encuentro que en lo deportivo no tuvo demasiada historia (1-12) pero que en las gradas dejó imágenes que será complicado que se olviden con facilidad. En un estadio con capacidad para más de 11.500 aficionados, más de la mitad de las gradas extremeñas se vistieron de verdiblancas en una auténtica fiesta bética.

La historia, sin embargo, no queda ahí y es que apenas un año después, en octubre de 2024, el Betis volvió a jugar allí ante el CD Gévora, otro encuentro en el que un buen número de seguidores verdiblancos viajaron para acompañar a su equipo en un encuentro en el que, en lo deportivo, tampoco hubo demasiada historia (1-6).

Fecha, horario y precio de las entradas del CD Extremadura-Betis

Por el momento se desconoce tanto la fecha exacta, como el horario, y el precio de las entradas que pondrá el CD Extremadura para este encuentro, pero sí sabemos que estos partidos se disputarán entre el martes 1 y el jueves 3 de diciembre, y dado que el Betis juega en sábado, parece probable que la cita se juegue el 1 o el 2 de dicho mes.

Toda la información sobre las entradas del CD Extremadura

Es importante señalar que el CD Extremadura publicó hace unos días una promoción en su página web con la que "todos los seguidores que formalicen su abono durante el periodo promocional recibirán, sin ningún coste adicional, la entrada correspondiente a su localidad para el encuentro de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey", por lo que habrá que esperar para conocer cuántas entradas salen a la venta.

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"El club informa también de que la venta de entradas para el encuentro de Copa del Rey comenzará el martes 24 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, tanto presencialmente en las oficinas del Francisco de la Hera como a través de la web oficial.

Los abonados actuales disfrutarán de un precio especial y reducido para adquirir su entrada. El importe definitivo se dará a conocer una vez celebrado el sorteo del lunes 23 de noviembre y conocido el rival al que se enfrentará nuestro equipo

Con el propósito de garantizar que nuestros abonados puedan disfrutar de esta cita desde su localidad habitual, el CD Extremadura establecerá un periodo exclusivo de adquisición y reserva de asiento.

Este plazo permanecerá abierto desde el martes 24 de noviembre a las 10:00 horas hasta el jueves 26 de noviembre a las 23:59 horas.

Durante este periodo, cada abonado tendrá reservada su localidad habitual y podrá adquirir su entrada en las condiciones especiales que anunciará el club.

Una vez finalizado el plazo, todas aquellas localidades que no hayan sido adquiridas quedarán automáticamente liberadas para su venta al público general.

Por este motivo, el CD Extremadura recomienda a todos sus abonados realizar la compra dentro del periodo establecido para asegurar la disponibilidad de su asiento habitual".