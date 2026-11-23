Pepe Jiménez Sevilla, 23 NOV 2026 - 11:21h.

Ángel Haro recuerda que pueden estar en La Cartuja "el tiempo que necesitemos"

Ángel Haro actualiza el estado de las obras del Villamarín: "Es prioritario tenerlo en precio"

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Uno de los grandes debates, a la vez que miedos, alrededor de la afición del Betis es si la entidad verdiblanca debe volver, o no, al Benito Villamarín. Sus primeros meses en La Cartuja han gustado a un sector del público verdiblanco y aunque hasta ahora se había negado tajantemente la posibilidad de quedarse de manera indefinida en dicho estadio, Ángel Haro ha despertado la alarma este lunes con una respuesta de lo más ambigua.

Porque el máximo mandatario verdiblanco, cuestionado por la posibilidad de quedarse en La Cartuja, ha recordado que "la postura oficial" es volver, pero que "en la Junta se sabrán los datos y ahí es donde los béticos podemos debatir lo que sea debatible".

"El Betis siempre sigue con su línea marcada de jugar en el Villamarín, en nuestro campo", continuaba intentando argumentar antes de recordar que "es una estrategia que han hecho o están haciendo todos los equipos grandes de Europa, el conseguir incrementar los ingresos para poder tener una mayor plantilla, estar lo más arriba posible y seguimos con nuestra vaga de ruta de terminar el estadio".

¿Cuándo volverá el Betis al Benito Villamarín?

La pregunta ahora que se hacen muchos béticos es cúando volverá el Betis a casa. Tras retrasar las primeras estimaciones, las últimas informaciones apuntaban a un retorno en 2029, pero ahora Ángel Haro ha abierto la puerta a seguir en La Cartuja más tiempo, concretamente hasta que las obras del Villamarín "encaje en precio".

"Es importante que el estadio encaje en precio porque afortunadamente tenemos otro estadio, un estadio que es muy digno donde podemos estar transitoriamente el tiempo que necesitemos hasta que el estadio entre en precio", decía.

Todo esto, por si fuese poco, podría acabar siendo clave también en el Sevilla, donde tienen previsto hacer obras en el Sánchez-Pizjuán y cuentan, de igual manera, con acudir a La Cartuja de manera transitoria, situación que podría encontrar algunos impedimentos legales si el Betis no sale de allí pronto.