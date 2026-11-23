Pepe Jiménez Sevilla, 23 NOV 2026 - 09:07h.

Sánchez Martínez declinó la petición del Sevilla rápidamente

Iturralde González considera que Kike Salas debió ser expulsado: "Está en casi todas las polémicas"

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Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que nadie acabó demasiado contento con el arbitraje de Sánchez Martínez. El murciano, que marcó la cita con una serie de amarillas un tanto precipitadas, fue complicándose el encuentro poco a poco y mientras en el Betis aún no se explican la razón por la que Kike Salas no fue expulsado, en el Sevilla aún están buscando explicaciones alrededor de una jugada entre el zaguero y Fran García: "'¡Que tiene sangre!".

Buscaba el Sevilla, con más corazón que cabeza, el empate cuando un balón centrado al área encontraba a Kike Salas en una posición idónea para rematar. En ese momento, Fran García llega a la posición y con el brazo empuja al zaguero, derribándolo y evitando su remate.

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El jugador del Betis, que intenta disimular tirándose primero al suelo y retirándose posteriormente de la acción, sabía que el VAR podía intervenir y, desde lejos, miraba a su alrededor para intentar adelantarse a lo que podía ocurrir.

El Sevilla pidió, desesperado, la intervención del VAR

El nervio bético ante un posible penalti chocaba con el nervio sevillista, que intentaba conseguir una pena máxima que pudiese permitirle empatar. Uno de los más enfadados, tal y como ha mostrado Movistar en sus imágenes, fue Andrés Castrín, que corría hacia el cuarto árbitro para solicitarle que mirasen el VAR.

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"Mira el VAR, que tiene sangre", le decía Castrín recordando, posiblemente, que la primera amarilla a Kike Salas -totalmente justa- fue mostrada inmediatamente después de ver a Aitor Ruibal sangrando.

Finalmente, ni Sánchez Martínez, ni sus ayudantes en el VAR, consideraron necesaria intervención alguna y el Sevilla tuvo que esperar hasta el último suspiro, hasta el error de Álvaro Valles, para conseguir un punto y un empate que al menos permitió olvidar, por momentos, las polémicas arbitrales protestadas en Nervión.