Álvaro Borrego 22 NOV 2026 - 12:48h.

El camero vio el derbi desde la grada de preferencia y tuvo un detalle con su excompañero Marcao

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El gran derbi es uno de los partidos más atractivos del planeta, cada vez más reclamado por el público extranjero. Ningún amante del fútbol quiso perderse el encuentro. Influencers, creadores de contenido, políticos, turistas, aficionados de otros equipos y, cómo no, exfutbolistas. Por el Sánchez-Pizjuán desfilaron este sábado todo tipo de personalidades, tanto del mundo del deporte como de fuera de él. Uno de los que más inadvertidos pasó es Sergio Ramos, uno de los nombres propios de este 2026 después de ese intento frustrado de compra del paquete mayoritario de acciones de la entidad. A pesar de que su oferta no convenció a los máximos accionistas y tampoco a parte de la afición, ante la incertidumbre de lo que había detrás del grupo inversor, el camero no ha dejado de lado su amor por el Sevilla FC, de ahí que quisiese ver in situ el duelo contra el Real Betis.

Sergio Ramos ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece en las gradas del Sánchez-Pizjuán y cantando el himno del Arrebato en los prolegómenos del partido. Sin muchos focos, sin anunciarlo previamente, el todavía futbolista en activo vivió el encuentro desde la zona de preferencia. El defensa guarda muchos amigos tanto en la ciudad como en el club y durante la tarde tuvo un emotivo encuentro con su excompañero Marcao, al que le regaló una camiseta firmada de la etapa del camero en el Real Madrid.

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Sergio Ramos, muy lejos del Sevilla

El futbolista sevillano ha sido el gran protagonista de los últimos meses en relación al Sevilla FC. Encabezó el grupo que, hasta el momento, ha estado más cerca de conseguir comprar la propiedad de la entidad, pero a última hora cambió las condiciones y las familias de grandes accionistas declinaron seguir negociando.

El domingo 31 de mayo expiró el periodo de exclusividad del que disfrutaban, y el lunes 1 de junio el camero ofreció una rueda de prensa en un hotel sevillano en el que explicaba, desde su punto de vista, los pormenores de lo ocurrido, dejando una puerta abierta a retomar la negociación. Esa circunstancia, salvo giro radical de los acontecimientos, no se va a producir.

A principios de año el camero incluso se ofreció a reforzar al equipo, pero José María del Nido Carrasco no lo estimó oportuno al estar trabajando de forma paralela en la compra. En la presentación de José Ignacio Navarro, el presidente del Sevilla defendió la decisión tomada entonces. “No puedo visualizar el futuro, Sergio me llamó en enero para pedirme jugar en el Sevilla, le dije que no lo veía oportuno mientras tuviera abierto un proceso de due diligence. El tiempo me ha demostrado que acertamos con la decisión. Imaginaos un día o dos días antes de un partido en el que el Sevilla se jugaba la permanencia, Sergio reunido trabajando para comprar o no comprar el club. El tiempo nos demostró que la decisión fue acertada”.