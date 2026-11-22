Pedro González / Álvaro Borrego 22 NOV 2026 - 13:35h.

El guardameta reconoció en su entrevista para ElDesmarque su deseo de seguir ligado al club

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Odysseas Vlachodimos es feliz en el Sevilla FC. Su insistencia fue clave en verano para presionar al Newcastle y que estos aceptaran una nueva cesión, rechazando incluso ofertas muy superiores a la del club hispalense. Su contrato con los británicos expira en junio de 2028, por lo que el próximo verano en teoría debería regresar a Inglaterra y replantear su futuro, aunque el guardameta heleno no tiene dudas al respecto. Es feliz aquí, su familia también y por el momento tiene claro que hará lo que esté en su mano para continuar como sevillista.

Así lo ha dejado claro en su entrevista para ElDesmarque. Vlachodimos no tiene dudas, su futuro lo ve ligado al Sevilla FC: "Ya lo he dicho. Sí (tajante y entre risas), me gusta mucho el club y el fútbol español. El club es una familia, estoy muy bien con todos los jugadores y los entrenadores. Yo estoy muy bien aquí. Mi hijo juega aquí también al fútbol, habla español mejor que yo y estamos contentos toda la familia". Puedes ver su respuesta en el vídeo de arriba.

En busca de minutos y sensaciones, Odysseas Vlachodimos llegaba en verano de 2025 al Sevilla FC. Se comprometía como cedido al Ramón Sánchez-Pizjuán y no tardó en hacerse con la titularidad. Su primera convocatoria fue en la tercera jornada en Montilivi y dos fechas más tarde debutaba con victoria en Mendizorroza. Desde entonces jugó todos los minutos ligueros hasta la jornada final en Balaídos, en la que Nyland se despidió midiéndose al RC Celta. En total, 33 partidos de LaLiga EA Sports y uno de la Copa del Rey con actuaciones destacadas que ayudaron a lograr el objetivo clasificatorio y que terminaron motivando su continuidad. Esta campaña ha jugado los 13 partidos disputados, a excepción del duelo copero, y ha dejado su portería a cero en cuatro ocasiones.