Álvaro Borrego 22 NOV 2026 - 10:56h.

El Betis reclamó la segunda amarilla de Kike Salas tras dos acciones con Antony e Isco

La peineta de Ceballos y los gestos de Antony y Bartra en respuesta a los insultos al salir de Nervión

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El Real Betis terminó el derbi decepcionado con el empate contra el Sevilla FC pero también visiblemente enfadado con las decisiones de Sánchez-Martínez, dado que el club considera que Kike Salas debió ser expulsado tras tres acciones duras contra varios jugadores verdiblanco. Una sanción que habría cambiado el sino del encuentro y que como mínimo habría evitado el empate del canterano sevillista.

La primera acción en cuestión ocurre en el minuto nueve, cuando Kike Salas propinó una fuerte patada a Antony, quien terminó tocado en la cadera y a la postre tendría que ser cambiado por ese fortísimo encontronazo con el central sevillista. Sánchez-Martínez solo lo penalizó con falta.

Sí que fue amonestado minutos más tarde, tras golpear a Aitor Ruibal en la cabeza tras una pugna en un duelo aéreo. El central sacó el codo y terminó haciéndole una brecha al atacante verdiblanco, que jugó el resto del partido con un aparatoso vendaje.

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La acción más polémica de todos ocurrió a media hora del final, cuando Kike Salas fue fuerte abajo a un lance con Isco Alarcón y terminó pisando el empeine del jugador verdiblanco. Lejos de señalarlo con amarilla, el colegiado estimo que... era falta a favor del Sevilla FC.

Una serie de decisiones que, a juicio de Iturralde González, fueron erróneas, dado que el exárbitro internacional considera que el jugador del Sevilla debió ser expulsado: "Kike Salas está en casi todas las polémicas. Es cierto que hay una jugada en la que va a la disputa con Isco, donde llega tarde y acaba pisándole en el empeine con una manera temeraria. Podría haber sido amonestado perfectamente y habría sido la segunda", expresó en su intervención en Cadena Ser.

Más tajante al respecto fue Marc Bartra, quien no se cortó a la hora de denunciar esas decisiones del árbitro: "Ha metido el gol un jugador que debería estar expulsado. Se ha visto clarísimamente que le mete un pisotón a Isco. Lo vi en directo y las imágenes hablan por sí solas. Con todas las cámaras que hay y todo... Prefiero no decir lo que pienso, la verdad. No puedo hablar más porque me pueden sancionar. Que cada uno lo vea".