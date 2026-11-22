Álvaro Borrego 22 NOV 2026 - 10:22h.

Varios sevillistas lanzaron improperios lamentables contra el central brasileño y también contra otros jugadores del Betis

Besos a la grada y lengua fuera: las burlas de Antony y Dani Ceballos al Gol Norte del Pizjuán

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La salida del autobús del Real Betis del Sánchez-Pizjuán dejó algunos capítulos lamentables. Varios aficionados sevillistas esperaron allí para increpar e insultar a la expedición verdiblanca, con Antony, Dani Ceballos o Marc Bartra como principales damnificados. Prácticamente la totalidad de la plantilla fueron objeto de estos improperios, pero los que respondieron de manera más ostensible fueron los tres citados. Un derbi se juega mucho antes de empezar y también después de acabar, pero algunos cruzaron el límite, manchando una imagen que ni mucho menos representa al sevillismo. El que más acusaciones graves recibió fue Natan de Souza, quien incluso sufrió algunos improperios con tintes racistas.

"Negro, a mamarla, Natan, negro, a chuparla, los huevos pa' dentro. Mucho Betis, mucha mierda", fueron algunos de los berridos exclamados contra el central del Real Betis, que hizo oídos sordos y no entró en polémicas con los que lo realizaron, entre ellos hombres y mujeres. Al llegar a casa, Natan sí que respondió a las imágenes captadas por las cámaras de ElDesmarque y ya en un tono más sosegado se tomó la 'revancha' a su manera, de la manera más correcta posible: "Tranquilo, que el negro está centrado en el partido del martes, seguimos mi Betis", expresaba el futbolista en sus redes sociales.

Natan no fue el único protagonista de ese momento, donde se vivieron capítulos de alta tensión. Por un lado, Dani Ceballos dedicó una peineta a los que le increpaban mientras ascendía por la escalerilla del autobús. Antes, Antony había repetido el gesto que hizo sobre el césped tras el pitido final, llevándose el dedo a la boca y mandando a callar. El último fue Marc Bartra, uno de los que acabó el derbi más indignado tal y como demostró en la zona mista, y el catalán dedicó unos besos a las personas que les insultaban.