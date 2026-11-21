Basilio García Sevilla, 21 NOV 2026 - 23:20h.

Imágen de ElDesmarque con las respuestas de los jugadores del Betis

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Un derbi comienza muchos días antes de que pite el árbitro el inicio del partido y varios días después del final. Como este Sevilla FC – Real Betis ha acabado en empate, el postpartido será más breve y más liviano. No fue así la salida de los jugadores verdiblancos del Ramón Sánchez-Pizjuán, momento en el que se vivieron estampas poco edificantes, de mala educación y que nada deberían tener que ver con el fútbol.

Algunos sevillistas que quedaban en las inmediaciones de su estadio dedicaron numerosos y variados insultos a los profesionales verdiblancos, y hubo futbolistas que no se pudieron reprimir a la hora de responderles.

Prácticamente todos fueron objeto de estos insultos, pero los que respondieron de manera más ostensible fueron tres. Por un lado, Dani Ceballos dedicó una peineta a los que le increpaban mientras ascendía por la escalerilla del autobús.

Antes, Antony había repetido el gesto que hizo sobre el césped tras el pitido final, llevándose el dedo a la boca y mandando a callar. El último fue Marc Bartra, uno de los que acabó el derbi más indignado tal y como demostró en la zona mista, y el catalán dedicó unos besos a las personas que les insultaban.