La peineta de Ceballos y los gestos de Antony y Bartra en respuesta a los insultos al salir de Nervión
Imágen de ElDesmarque con las respuestas de los jugadores del Betis
Un derbi comienza muchos días antes de que pite el árbitro el inicio del partido y varios días después del final. Como este Sevilla FC – Real Betis ha acabado en empate, el postpartido será más breve y más liviano. No fue así la salida de los jugadores verdiblancos del Ramón Sánchez-Pizjuán, momento en el que se vivieron estampas poco edificantes, de mala educación y que nada deberían tener que ver con el fútbol.
Algunos sevillistas que quedaban en las inmediaciones de su estadio dedicaron numerosos y variados insultos a los profesionales verdiblancos, y hubo futbolistas que no se pudieron reprimir a la hora de responderles.
Prácticamente todos fueron objeto de estos insultos, pero los que respondieron de manera más ostensible fueron tres. Por un lado, Dani Ceballos dedicó una peineta a los que le increpaban mientras ascendía por la escalerilla del autobús.
Antes, Antony había repetido el gesto que hizo sobre el césped tras el pitido final, llevándose el dedo a la boca y mandando a callar. El último fue Marc Bartra, uno de los que acabó el derbi más indignado tal y como demostró en la zona mista, y el catalán dedicó unos besos a las personas que les insultaban.