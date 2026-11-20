Basilio García Sevilla, 20 NOV 2026 - 14:20h.

El equipo nervionense lleva cinco años sin ganar un partido arbitrado por Sánchez-Martínez

Sánchez Martínez, el favorito para arbitrar el derbi Sevilla-Betis

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El CTA ha confirmado este viernes, en el plazo habitual de los últimos tiempos, que José María Sánchez Martínez será el árbitro encargado de dirigir el derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié, que se juega este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La designación del lorquino, adelantada por ElDesmarque este jueves, no ha caído nada bien en el seno del sevillismo, y atendiendo a los números hay motivos para ello. Muñiz Ruiz, por cierto, será el árbitro de VAR.

En el grueso, las diferencias en los resultados de un equipo y otro con el colegiado murciano son llamativas. Si el Betis ha ganado el 50% de los partidos con él, el Sevilla sólo lo ha hecho en el 29% y, de hecho, ha perdido casi la mitad: un 48%. No son habituales las cifras del equipo blanquirrojo con un colegiado en particular, y es que hace más de cinco años que es incapaz de ganar un encuentro dirigido por él.

En concreto, la última victoria data del 22 de septiembre de 2021. Hace cinco años y casi dos meses. Para el que no lo recuerde, esa temporada se jugó íntegra sin público en los estadios con motivo de la pandemia del Covid-19, y aquel día el Sevilla se impuso por 3-1 al Valencia en el Sánchez-Pizjuán. Desde entonces, el páramo más absoluto… ¡Hasta 15 partidos seguidos sin ganar!

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La mala racha, los derbis y las polémicas

Diez victorias y cinco empates -entre ellos dos en sendos derbis en el Benito Villamarín- acumula el cuadro nervionense, en algunos partidos con mucha polémica. Sin ir más lejos, en el derbi de la 22/23 fueron expulsados Montiel, Fekir y Borja Iglesias; mientras que en el de la 23/24 señaló un penalti a favor del Betis por una mano de Lukebakio en el área que causó mucho revuelo en el lado blanquirrojo de la ciudad.

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Pero hay más. Su última aparición en el Sánchez-Pizjuán fue en la penúltima jornada, en un Sevilla-Real Madrid que se decidió con un gol de Vinicius que vino precedido por una más que posible falta de Mbappé sobre Carmona, por un codazo a la hora de ceder el balón a su compañero. La pasada temporada también pitó en la derrota ante el Levante en Valencia que complicaba la vida al Sevilla y en la victoria del Celta en el Sánchez-Pizjuán, decidido con un penalti de Oso -claro- en los últimos minutos que transformó Marcos Alonso.

En la 2024/25 le pitó en dos ocasiones y en las dos con polémica. En la jornada 4 señaló un penalti a Isaac Romero por una mano a centro de Francés que posibilitó el segundo gol del Girona, y lo hizo tras varios minutos mirando el monitor del VAR. Peor fue en la 31, con un arbitraje que no olvidará Xavier García Pimienta ya que fue su último partido como entrenador sevillista. En Mestalla, en Viernes de Dolores, anuló un gol a Lokonga supuestamente porque la pelota había salido completa tras un saque de esquina, sin que hubiera una sola toma que lo corroborase, y el Sevilla se quejó además de falta previa en el gol del Valencia y, además, de que este llegó con el tiempo de la primera parte sobrepasado.

Hay más, como el polémico arbitraje en la semifinal de Copa del Rey de 2021 en el Camp Nou -con una mano de Lenglet en la prórroga no señalada-, otro en el mismo escenario y protagonistas en los cuartos de final del mismo torneo de la 2018/19, pitando un penalti inexistente sobre Messi, o la expulsión a Loïc Badé en un Sevilla-Valencia de la primera jornada de la 2023/24.