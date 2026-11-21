Álvaro Borrego 21 NOV 2026 - 21:51h.

El brasileño se enzarzó con un grupo de sevillistas después de que estos se mofasen del error de Álvaro Valles

Besos a la grada y lengua fuera: las burlas de Antony y Dani Ceballos al Gol Norte del Pizjuán

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Para lo bueno y lo menos bueno, Antony Matheus dos Santos fue uno de los grandes protagonistas del derbi. El brasileño fue el autor del gol que por momentos brindaba ventaja al Real Betis Balompié, pero ese error de Álvaro Valles privó a su equipo de llevarse los tres puntos. Un fallo que ensombreció la actuación del brasileño esta temporada, logrando incluso en primer tanto de su casillero particular. El extremo lograba reivindicarse y quitarse esa losa mental que llevaba arrastrando todo el curso, con valor doble además después de los constantes silbidos que recibió desde la grada. Los sevillistas centraron las críticas en el futbolista, que ya tuvo sus más y sus menos con el sevillismo tanto antes como después del encuentro.

En los prolegómenos del encuentro, el brasileño respondió a los insultos de la grada sacando la lengua a modo de burla hacia los sevillistas que empezaban entrar en la zona de Gol Norte. Y después, respondiendo a los sevillistas de Gol Sur que se 'mofaron' del error de Álvaro Valles, el propio Antony se dirigió hacia ellos: "Sois malísimos, sois malísimos", espetaba el futbolista.

En lo meramente deportivo, Antony no pudo terminar el partido por unas molestias y es duda para Bratislava. Así valoraba su actuación Manuel Pellegrini: "Bueno, no tenía ninguna duda en apostar por Antony, porque estoy conversando con él todos los días y se sabía perfectamente el momento. A lo mejor, cuando los jugadores pasan un mal momento y ellos se resisten a creerlo, es más complicado conseguir de ellos rendimiento. Pero él estaba muy consciente de que tenía que mejorarlo. Hoy día hizo el gol, tuvo el segundo gol para haber liquidado el derbi. Trabajó mucho el partido, tanto en recuperación como en encarar por ese sector, sobre todo. Después de los primeros 15, que, como recién me decía, y coincido con ello, no fueron muy buenos nuestros primeros 15, sin llegada de Sevilla. Después nosotros, en el primer tiempo, tuvimos varias llegadas y Antony fue precursor de cada una de esas jugadas".

"Vamos a verlo mañana, es difícil ver ahora. Vamos a verlo mañana cómo está su evolución del golpe", decía sobre las molestias del brasileño.