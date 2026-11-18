"Lo único que he dicho es que la jugada se podía haber evitado", ha insistido el técnico del Tenerife

Primer homenaje del CD Tenerife a Jesús de Miguel fuera de casa

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Álvaro Cervera se ha mostrado muy disgustado en sala de prensa. Tras el triunfo ante el CD Badajoz en la primera ronda de la Copa del Rey (2-5), al técnico del CD Tenerife le han preguntado en sala de prensa por las palabras de Gerard Piqué y la polémica que se ha generado en torno a la dramática jugada entre Jesús Owono y Jesús de Miguel que acabó con la muerte de este último.

"¿Yo? ¿Que no he estado afortunado yo?", ha contestado Cervera cuando le han preguntado por sus últimas palabras. "Lo único que he dicho es que la jugada se podía haber evitado. Si ya no se puede decir lo que piensas, me trae sin cuidado. Que sigan opinando. Esa jugada se podía haber evitado y ya está, que sigan opinando y sigan diciendo", declaró el técnico.

"No entiendo muy bien. No he entrado a valorar nada desde que pasó esto, me he quedado en un segundo plano. Y ayer sacaron unas declaraciones de... Y yo lo que dije es que para mí la jugada se pudo haber evitado. Es un pensamiento y una opinión mía. ¿No puedo tener una opinión? ¿No puedo tener un pensamiento? Pues nada. Es que no... No merece la pena", agregó, visiblemente enfadado.

Las palabras de Gerard Piqué sobre Jesús Owono

Dos días antes, Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, se mostró contrariado tras conocer la sanción de 12 partidos a Owono: "Tiene que ser por la acción, no por las consecuencias".

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"Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por está acción lo pone a él en una situación que no se merece. Él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Mi reflexión a todo esto me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa", declaró el catalán.

Esas declaraciones no sentaron demasiado bien a Cervera, que este martes ya declaró por primera vez que "la acción se podría haber evitado", lo que ha provocado cierta polémica en torno a la figura de Owono.