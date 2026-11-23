Basilio García Sevilla, 23 NOV 2026 - 19:48h.

Se ha probado en Eslovaquia tras sufrir un golpe en la rodilla en el entrenamiento del lunes

Pellegrini da carpetazo al derbi: "24 horas para disfrutarlos o 24 horas para estar amargado"

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La temporada de Giovani Lo Celso está entrando en terrenos pantanosos. El argentino, subcampeón del mundo, está quedando cada vez más relegado a un papel secundario en el Real Betis Balompié, no está entre las prioridades de Manuel Pellegrini y, por si fuera poco, el físico tampoco le está acompañando.

Lo Celso no jugó minuto alguno en el derbi ante el Sevilla FC, y tampoco lo hará este martes ante el Slovan de Bratislava en la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. El rosarino ha ofrecido la imagen del entrenamiento del Betis en el Tehelné Pole, el Estadio Nacional de Bratislava, ya que ha estado presente en la charla previa de Manuel Pellegrini, pero una vez que sus compañeros han empezado a ejercitarse sobre el césped se ha marchado a los vestuarios.

El argentino sufrió un golpe en la rodilla en el entrenamiento del lunes y ya viajó a Eslovaquia con dudas. Este martes se ha probado, pero no ha encontrado las mejores sensaciones y no ha entrenado, de modo que es baja confirmada para el encuentro de este martes ante el equipo de Yaya Touré.

Se trata de un nuevo infortunio que sumar a la temporada de Lo Celso, que está muy lejos del nivel que se le presupone a un futbolista de su categoría. Aunque el pasado ejercicio también despertó algunas dudas, su aportación en la presente temporada es muy pobre.

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Los minutos de Lo Celso

Y es que Lo Celso apenas ha disputado 178 minutos en lo que va de temporada, teniendo en cuanta además que fue titular y jugó 76 minutos en el partido de la primera ronda de la Copa del Rey ante el Navalcarnero. Su participación es residual entre sus problemas físicos y la decisión técnica de un Manuel Pellegrini que no está contando con él.

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En Champions solo ha participado en diez minutos del partido ante el Feyenoord, mientras que en LALIGA EA SPORTS no juega desde el partido ante el Celta de Vigo de hace prácticamente un mes, perdiéndose los duelos ante el Málaga, el Elche y el Sevilla. De hecho, solo ha sido titular en una ocasión exceptuando el partido copero, y Pellegrini ni siquiera lo convocó para el duelo del Martínez Valero por decisión técnica.