Basilio García 23 NOV 2026 - 19:31h.

"No me creía cuando iba a firmar por el Betis jugar la Champions"

Pellegrini da carpetazo al derbi: "24 horas para disfrutarlos o 24 horas para estar amargado"

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Facundo Bernal vuelve a ser de la partida. El centrocampista uruguayo apunta a titular este martes en el partido que el Real Betis Balompié disputa en Eslovaquia ante el Slovan de Bratislava. No jugó el derbi pese a haber expirado su sanción por su encontronazo con Lamine Yamal, pero ha participado junto a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al duelo de la quinta jornada de la UEFA Champions League, y eso suele indicar -hay excepciones como a toda regla- que saldrá de inicio.

Esa sanción ha cortado la adaptación de Facundo Bernal al fútbol europeo, y es que el ex del Fluminense ha sido sincero en la sala de prensa del Estadio Nacional de Bratislava. “Fue un gran cambio para mí, nada fácil. Estoy lejos de mi familia, es otro tipo de fútbol, es otra vida, más que nada”. Sin embargo, el charrúa se ve en el proceso de acabar siendo un jugador importante en este Betis y en Europa. “Lo llevo muy bien. Trato de adaptarme de la mejor manera, gracias al cuerpo técnico, la familia y soy un jugador responsable en ese ámbito. Estar en esta competición para mí es un orgullo tremendo”.

Y para ello, nada mejor que jugar la mejor competición a nivel de clubes del mundo, una Champions League en la que está teniendo su dosis de protagonismo. “No me creía cuando iba a firmar por el Betis jugar la Champions. Es un orgullo representar este escudo y trataré de dejarlo en lo más alto. Con la victoria de mañana estaría cerrada la clasificación, pero hay más partidos para conseguir objetivo tras objetivo”, expresaba el centrocapista.

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El partido ante el Slovan. “Va a ser un partido muy duro para nosotros. Es un equipo que juega muy bien, con un excelente entrenador, vamos a afrontar el partido con la mayor importancia para llevarnos los tres puntos. Estoy contento de estar de vuelta tras mi sanción, más que nada por la Champions”.

No se fía del rival. “El equipo siempre va a por el objetivo de ganar, en cualquier competición. El Slovan no ha tenido victorias, pero no deja de ser un rival duro en la mejor competición de todos. Se nos va a hacer muy duro, pero vamos a afrontarlo lo mejor posible”.