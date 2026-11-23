Basilio García 23 NOV 2026 - 18:52h.

"Me alegra mucho que la ambición siga creciendo cada vez más, he tratado de inculcarlo"

Dani Ceballos, baja para Bratislava: la convocatoria para el Slovan-Betis

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El Real Betis Balompié ya ha pasado la página del derbi ante el Sevilla FC, al menos así lo asegura su entrenador, un Manuel Pellegrini absolutamente centrado en el partido de este martes ante el Slovan de Bratislava, de la quinta jornada de la UEFA Champions League, y con el que puede sellar la clasificación entre los 24 primeros.

Desde el Estadio Nacional de Bratislava, el entrenador chileno ha dado carpetazo al derbi y mira solo al futuro. “Entiendo que los partidos duran 24 horas para disfrutarlos o para estar amargado con lo que sucede. Es un índice de crecimiento del Betis, empatar de visita es malo, de los últimos cuatro derbis hemos ganado dos y empatado dos. Terminado. Cada uno lo analiza como estime conveniente. Estamos centrados solamente en buscar tres puntos para la Champions”, afirmaba,

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Pellegrini no rehúye de que la exigencia se instale en el Betis y le da la bienvenida, aunque en algunos casos pueda parecer exagerado. “Todo el mundo tiene derecho a opinar lo que estima conveniente. Me alegra mucho que la ambición siga creciendo cada vez más, he tratado de inculcarlo. Empatar de visita nunca es fácil, que sea una derrota el empate para nosotros me parece muy importante. No hay problema en aceptar las críticas, lo más importante es saberlas manejar con las críticas y las alabanzas. Clasificar mañana para la próxima ronda, matemáticamente de acuerdo a los años anteriores lo lograríamos, y después aspirar a clasificarnos ente los ocho primeros. Si no lo logramos y es un fracaso… nosotros vamos por un camino. Hay alegrías y hay amarguras”, comentaba el chileno.

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La rueda de prensa de Manuel Pellegrini

El partido ante el Slovan. “Sería muy importante sumar tres puntos más mañana, en teoría matemáticamente estaríamos clasificando entre los 24, después quedan tres partidos más para ver donde podemos llegar. Hay que hacer un partido completo, sin fijarse en los resultados anteriores del Slovan. Sería el primer logro de la temporada y sería transcendental para el futuro”.

Álvaro Valles. “Lo veo como es el fútbol, depende de los rendimientos individuales de todos los jugadores durante 95 minutos. En todos hay momentos mejores y peores, algunos cometen errores, en el del portero es el mas complicado porque nadie lo salva. Ha tenido muy buenos partidos con nosotros, le tocó cometer ese error desgraciadamente en el derbi. Trato de inculcar en la plantilla que hay 24 horas para disfrutar o para estar amargado. La ambición tiene que seguir estando en las tres competiciones, no centrarse ni en un error ni en un acierto pensando que habiendo hecho un par de goles estamos bien. En una temporada completa el plantel tiene que estar comprometido para, independientemente de la competencia y el rival que sea, sacarlo adelante entre todos”.

Limar defectos. “Ojalá siguiéramos con los mismos defectos, con nueve de 12 en Champions, cuarto en Liga con 27 puntos y clasificados en la Copa del Rey. Si pretendíamos que estuviéramos con todos los puntos ganados y no habiendo perdido ningún partido, es muy difícil. Los partidos son circunstanciales, hay que analizarlos, antes, después y centrarse en seguir buscando la mejoría, la estamos intentando buscar partido tras partido donde nos toque. Tenemos una oportunidad aquí de clasificar entre los 24, tenemos que buscarlo desde el primer minuto, sabiendo que hay un rival enfrente que lo pone difícil porque tenemos los mismos objetivos”.

Antony. “Está bien. Tuvo un golpe. Está en condiciones de jugar, por eso está en la lista de citados. Todos tienen mejores o peores momentos, mejores o peores partidos, fue muy importante en el derbi. En todos los partidos que no le salían las cosas tuvo la entrega y por eso siguió jugando. Me alegro por él y va a retomar un nivel más parejo en lo que resta de temporada”

La lección del Navalcarnero. “Lecciones de dos competiciones distintas… no tienen nada que ver. Este equipo juega Champions seguido, porque es de los más grandes de acá. No quiere decir que mañana vaya a tener una mala actuación, tenemos que tener un muy buen rendimiento. Le damos la misma importancia a clasificar en l Copa del Rey y la otra en un partido que aun estamos en fase de grupos sería importante sumar esos tres puntos para clasificar. Me centraría en lo que tenemos que hacer desde el primer minuto para poder superarles”.

Su pasado con Yayá Touré. “Solo puedo tener palabras excelentes, excelentes recuerdos también. Lo tuve en el Manchester City tres años, ganamos la Premier League, la Copa de Inglaterra dos veces. Un gran jugador, una gran persona, dentro y fuera del campo, estoy absolutamente seguro de que será un muy buen entrenador, quizás está empezando su carrera y necesita más experiencia. Por supuesto, en este momento no ganó los cuatro partidos anteriores, pero no nos fijamos en lo que jugó antes, sino en cómo jugarán mañana y estamos concentrados en ganar. Desafortunadamente, mañana no puedo desearle suerte, pero estoy seguro de que tendrá un buen futuro”.

Rehúsa seguir hablando del derbi. “El partido del Sevilla no tiene nada que ver con el de mañana. Ya terminó. Tenemos que estar centrados en que porque perdió los cuatro partidos anteriores va a perder mañana si no hacemos un partido muy intenso, como hemos hecho en los cuatro anteriores, en los que ganamos tres y tuvimos una derrota ajustada con el Borussia Dortmund en su casa. Son tres competiciones distintas. Hay ambición en las tres, son iguales de importantes y no tienen relación una con otra. Centrados en hacer un buen partido, con concentración y rendimientos individuales antes”.

Cambios en el once y opciones Junior. “Ha sido uno de los méritos del plantel de poder estar en las tres competiciones en posiciones importantes. Ese compromiso, me permite hacer rotaciones porque los rendimientos son altos. Todos tienen momentos mejores y peores, Junior viene de una lesión larga, pero tiene posibilidades de jugar como todos los citados. Después vemos la posibilidad de los cinco cambios, veo al plantel comprometido y vamos a ver quienes son los 11 indicados para comenzar”.

El entrenador que vio en Yaya Touré. “Cuando entrenas a jugadores piensa que quizás algunos llegarán a entrenador en el futuro. Yaya es uno de ellos, por supuesto. Su manera de jugar, de entender el fútbol, hablé muchas veces con él. Después de eso, su carrera la administrará a su manera, es su primera vez y espero que su carrera sea igual que cuando era jugador”.