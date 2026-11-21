El empate permite respirar a los dos, y también deja mal cuerpo a ambos

Antony ilumina al Betis; Kike Salas lo apaga

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El 1-1 en el derbi es el resultado más habitual en la historia de la eterna rivalidad entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié. Así han acabado los tres que arbitró Sánchez Martínez, un colegiado que tiene la capacidad de que nadie acabe contento con él jamás, que confunde la jerarquía con un estúpido autoritarismo y que pita a favor de su obra. Así, 1-1 y con el murciano al silbato, acabó también el anterior en el que Kike Salas marcó, aquel en el Villamarín.

Este derbi lo habíamos visto ya, pero con las camisetas cambiadas. No solo porque el Betis vestía de verde al completo. No me gusta, por cierto, que la verdiblanca con la calzona negra no se presente en el Sánchez-Pizjuán, aunque reconozco desconocer si obedece a imposición desde arriba. El Sevilla ha sido mejor que un Betis que es mejor. Resultado, la igualada, y el poso eterno de que por Nervión entienden mejor esta película. La historia del derbi nos cuenta que cuando las diferencias han sido tan notables, pero a favor de los de blanco y rojo, estos siempre acababan por llevárselo. La historia también nos cuenta que los de Heliópolis desaprovechan las ocasiones que tienen para dar un puñetazo encima de la mesa de un duelo que no dominan, vaya usted a saber por qué, ni siquiera cuando sus momentos más dulces coinciden con los más amargos del eterno rival.

El Sevilla ha sido mejor que un Betis que es mejor. Resultado, la igualada, y el poso eterno de que por Nervión entienden mejor esta película

El empate permite respirar a los dos, y también deja mal cuerpo a ambos. Al Sevilla, porque tuvo llegadas de todos los colores y volvió a evidenciar que a un buen planteamiento y una buena idea no le siguen sus delanteros. Al Betis, porque sin hacer demasiados méritos tuvo a su eterno rival entre las cuerdas una vez más, y van dos seguidas, pero ha acabado cediendo otro de esos empatitos insuficientes que tanto duelen en el corazoncito verdiblanco. No es que mereciera ganar, pero sí fue el que más cerca estuvo de hacerlo.

Hincaron la rodilla los porteros

El derbi también se explica en la portería. Los dos porteros hincaron la rodilla en los goles, pero cada uno de un modo. Un mal roce de Kike Salas acabó en el gol bético con el griego arrodillado. Álvaro Valles lo hizo varias veces ante los disparos inocentes de los barbilampiños atacantes sevillista. La última fue definitiva.

El rinconero es un buen portero, aunque se esté empeñando en demostrar lo contrario. Errores como el de este domingo son especialmente graves al producirse en un derbi, lo que le introduce en el imaginario colectivo de las dos aficiones. En la portería señalada por Adriano en el tifo de Biris, allí hincó la rodilla Álvaro Valles, de aquella manera, como un gladiador en el coliseo cuando el César bajaba el pulgar. Así, probablemente con justicia pero también con crueldad, se decidió un derbi único en el tiempo, como todos, pero que pasará al montón de igualadas a un gol que ni gustan ni disgustan. Simplemente pasan.