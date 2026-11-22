Álvaro Borrego 22 NOV 2026 - 14:22h.

El centrocampista no entrenó este domingo y tampoco estará disponible para el duelo de Champions

La imagen más desoladora de Dani Ceballos: al borde de las lágrimas y mordiéndose los labios

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Dani Ceballos tampoco estará disponible para el duelo del próximo martes frente al Slovan de Bratislava. El centrocampista no se ha ejercitado en la sesión programada para este domingo y como han avanzado los compañeros de ABC, confirmado de igual manera por este periódico, el utrerano será una de las ausencias más sensibles del Real Betis en este quinto compromiso de Champions League. Las sensaciones del futbolista siguen sin ser las deseadas, por culpa de una dolencia en la espalda que le genera tirantez en otros músculos, y será la evolución durante la semana la que determine si puede estar en condiciones de reaparecer el próximo sábado en la visita del Rayo Vallecano a La Cartuja. Su ausencia se suma a la de José Antonio Morante, también al margen por su lesión en la cadera.

La gran noticia la ha protagonizado Antony, quien tuvo que ser sustituido en la segunda mitad del derbi tras un golpe sufrido en un lance con Kike Salas. El brasileño terminó con molestias en la cadera pero este domingo se ejercitó de manera normal y en principio no tendrá problemas para entrar en la convocatoria. Debe ser el del martes el día perfecto para que pueda reaparecer el Cucho Hernández, quien para el duelo contra el Slovan de Bratislava ya llevará unos diez días de dinámica normal junto al resto de sus compañeros.

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Buenos presagios para los españoles en Bratislava

El Slovan Bratislava, que recibe este martes al Real Betis en la quinta jornada de la fase de liguilla de la Liga Campeones, ha encajado tres derrotas y logrado una sola victoria frente a los cuatro rivales españoles que lo han visitado de forma oficial en la capital eslovaca.

El único triunfo del Slovan Bratislava como local frente a un adversario de LaLiga se dio en esta misma fase inicial de la Liga Conferencia de la pasada temporada, el 27 de noviembre, con una remontada (2-1) contra el Rayo Vallecano, que se adelantó mediante Fran Pérez, pero encajó en la segunda parte los goles de Kashia y Yirajang.

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El triunfo más resonante de la historia del Slovan, que le supuso su único título continental, fue contra el Barcelona en el estadio Saint Jakob de Basilea (Suiza), en la final de la extinta Recopa 1968/69, que ganó por 3-2 con goles de Cvetler, Hrivnák y Capkovic frente a los marcados por los azulgranas Rexach y Zaldúa.