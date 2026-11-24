Pepe Jiménez Sevilla, 24 NOV 2026 - 19:46h.

Manuel Pellegrini, con multitud de novedades respecto a su alineación ante el Sevilla

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A falta de poco más de una hora para el comienzo del encuentro, ya conocemos, después de la confirmación de la UEFA, las alineaciones confirmadas del Slovan de Bratislava y del Betis para la Champions League. Como esperábamos en la previa, Manuel Pellegrini partirá este martes con muchísimas novedades respecto a la cita ante el Sevilla.

Sin Giovani Lo Celso, que se retiró con molestias en la última sesión de entrenamiento este pasado lunes, Manuel Pellegrini ha renovado notablemente su alineación -como es habitual- para intentar mantener el nivel competitivo de un equipo que este martes podría certificar su pase a la siguiente ronda en la máxima competición europea.

La alineación del Betis ante el Slovan de Bratislava

Manuel Pellegrini llegaba a Bratislava con un once marcado y con varias dudas en el centro del campo después de que Dani Ceballos confirmase que no estaría con sus compañeros y que Lo Celso sufriese un golpe en la sesión del domingo.

Con tantos encuentros pendientes en lo que resta de mes y el inicio de diciembre, el chileno no quiere arriesgar lo más mínimo con sus jugadores y ha considerado necesario realizar multitud de cambios en un once que se parece poco (o casi nada) a lo que se presentó en el Sánchez-Pizjuán.

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En estas, Pellegrini parte con Álvaro Valles en portería; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Fran García en línea de cuatro en la zaga; Facundo Bernal y Nelson Deossa en el doble pivote junto a Isco Alarcón como mediapunta; y finalmente, en ataque, Antony, Abde y el Cucho Hernández, que vuelve al once.

La alineación del Bratislava para la cita ante el Betis

Por su parte, el equipo local jugará en un supuesto 1-4-3-3 con Takac en portería; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz en defensa; Matsuoka, Pokorny, Ibrahim en el centro; y Barseghyan, Marcelli además de Sporar en ataque.