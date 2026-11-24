Basilio García Sevilla, 24 NOV 2026 - 07:42h.

Los verdiblancos buscan sellar el pase a las eliminatorias de la Champions

Facundo Bernal se sincera: "Fue un gran cambio para mí, nada fácil"

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Partido clave para el Real Betis Balompié en la máxima competición continental. El equipo verdiblanco visita al Slovan de Bratislava, el peor equipo de esta fase liga, con el objetivo de cerrar su clasificación para las eliminatorias a falta de tres partidos para acabar este tramo. El intenso frío de la capital eslovaca será uno de los inconvenientes que se encontrarán los verdiblancos este martes.

En ElDesmarque analizamos los posibles onces tanto de Yaya Touré como de Manuel Pellegrini, pupilo y maestro que se reencuentran tras tres años juntos en el Manchester City.

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El posible once titular del Betis

El Real Betis se encuentra ante un partido decisivo para confirmar su buena actuación en la Champions. Una victoria le colocará salvo sorpresa catastrófica en la fase de las eliminatorias, mientras que todo lo que no sea lograr los tres puntos le obligaría a ganar una de las tres citas que le restan, ante el Como 1907, el Arsenal y el Bayern de Múnich, que se dice pronto.

Pellegrini ya ha dado carpetazo a un derbi que acabó de forma amarga por la manera en la que se produjo el empate, y el equipo tiene ante sí la oportunidad de resarcirse y dar un paso de gigante en la máxima competición continental. Lo tendrá que hacer con las bajas de Ceballos y Morante, que se han quedado en Sevilla, así como la de Lo Celso, que no se ejercitó este lunes por unas molestias y será baja. Habrá algunos cambios con respecto al partido ante el Sevilla, pero la importancia del duelo ante el Slovan augura que no serán demasiados.

Con todo, el posible once sería el formado por Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Nelson Deossa; Riquelme, Isco, Abde; y Troy Parrott.

El posible once del Slovan de Bratislava

El Slovan Bratislava de Yaya Touré es el único equipo de la presente edición de la Liga de Campeones que aún no ha sumado ningún punto, con cuatro derrotas en cuatro encuentros, solo un gol a favor y 17 en contra que lo convierten, además, no solo en el más goleado del actual torneo, sino también en el más vulnerable desde el BATE Borisov en 2014-15, con 19 en los cuatro duelos iniciales de la máxima competición europea.

Por su parte, el Slovan saldría con Popovic; Matsuoka, Markovic, Bajric, Blackman; Pokorny; Barshegyan, Ibrahim, Martínez, Maros; y Sporar.