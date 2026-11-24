Basilio García Sevilla, 24 NOV 2026 - 11:47h.

El club avisa de que la UEFA podría prohibir el desplazamiento a Múnich

Posibles alineaciones del Slovan de Bratislava y el Real Betis en la Champions League

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En el Real Betis Balompié están que fuman en pipa, nunca mejor dicho, por el comportamiento de algunos de sus aficionados en los partidos de la Champions League. La UEFA es inflexible en cuanto al uso de material pirotécnico en las gradas, el club ya ha avisado varias veces y, sin embargo, se siguen sucediendo incidentes que ponen en jaque a la entidad.

Este martes, a horas del partido ante el Slovan de Bratislava de la quinta jornada de la fase liga, el club verdiblanco ha emitido un contundente comunicado en el que pide a sus aficionados, por enésima vez, que no enciendan ningún tipo de bengala en las gradas del Estadio Nacional de Bratislava, y tampoco en el futuro.

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En concreto, avisa de que se ha abierto un procedimiento disciplinario contra el club después de que el delegado de la UEFA recogiera en su informe la presencia de más de 40 bengalas en la grada que los béticos ocuparon en el Signal Iduna Park, en el anterior encuentro de la competición ante el Borussia de Dortmund.

La UEFA no se anda con chiquitas, y las sanciones pueden recaer contra el club y también contra los aficionados, hasta el punto de que se prohíba a los aficionados verdiblancos desplazarse en partidos venideros, como el esperado en Múnich ante el Bayern o el que corresponda si se alcanza la ronda de eliminatorias.

El Betis, que ya ha sancionado a un aficionado que introdujo una bengala en el partido de la segunda jornada ante el Oporto, recuerda que el beticismo ya se quedó sin ir al estadio del Ludogorets búlgaro en octubre de 2025 por los incidentes ocurridos en el Artemio Franchi, campo de la Fiorentina, en la semifinal de la Conference League de mayo del mismo año.

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El comunicado íntegro del Betis

El Real Betis Balompié juega esta noche en Bratislava un partido muy importante de la UEFA Champions League, una nueva ocasión para que los béticos desplazados hasta Eslovaquia demuestren la fuerza de la afición verdiblanca y su absoluta deportividad.

Todos los béticos se sienten orgullosos de la animación y del ejemplar comportamiento de la afición en los desplazamientos europeos. Sin embargo, esta magnífica imagen se ve empañada por conductas aisladas, protagonizadas por una minoría, que no se corresponden con los valores del beticismo y que el Club rechaza de manera rotunda.

En el último desplazamiento a Dortmund, el informe del delegado de la UEFA recogió la presencia de más de 40 bengalas en la grada visitante, lo que ha motivado la apertura de un procedimiento disciplinario contra el Club. La introducción y el encendido de material pirotécnico causan un grave perjuicio económico a la entidad y comprometen su situación en las competiciones europeas.

Como ha señalado el Real Betis en anteriores ocasiones, estos incidentes pueden acarrear consecuencias aún más graves para la entidad y para el conjunto de la afición, incluida la prohibición de que los aficionados béticos acudan a próximos partidos europeos fuera de casa, como el de Múnich, o a los de fases posteriores de la competición.

Conforme a la normativa disciplinaria de la UEFA, los clubes responden de la conducta de sus aficionados aun cuando no exista culpa por su parte. De hecho, el Club ya ha sido sancionado por la UEFA como consecuencia de conductas protagonizadas por sus aficionados: por los incidentes ocurridos en el estadio de la ACF Fiorentina en mayo de 2025, se le impuso la prohibición de vender entradas a su afición para el partido disputado en el estadio del PFC Ludogorets en octubre de 2025.

Además de concienciar a sus aficionados, la entidad actuará con el máximo rigor, en el ámbito de sus competencias, contra cualquier persona que porte o utilice material pirotécnico, lance objetos, participe en altercados o incurra en cualquier otra conducta prohibida. Quienes sean identificados por las autoridades locales o por los servicios de seguridad como autores de estas conductas podrán enfrentarse tanto a las sanciones que impongan las autoridades competentes como a las medidas disciplinarias previstas en el Reglamento Disciplinario del Club, incluida, cuando proceda y previa tramitación del correspondiente expediente, la pérdida de la condición de socio, así como la exclusión de las medidas de apoyo del Club a su afición, como la preferencia en la adquisición de entradas para los partidos fuera de casa. Asimismo, el Club se reserva el derecho de ejercitar contra los responsables las acciones legales que procedan para resarcirse de los daños y perjuicios causados, incluido el importe de las sanciones económicas que, en su caso, le imponga la UEFA.

Prueba de la firmeza con la que el Club está actuando es que el Real Betis Balompié, a través de su Comité de Disciplina, ya ha sancionado conforme a su Reglamento Disciplinario a un abonado por la introducción y el encendido de una bengala durante el reciente partido disputado en casa contra el FC Porto. Dicha infracción está tipificada como muy grave en el Reglamento Disciplinario del Club. Todo ello sin perjuicio de las sanciones administrativas que puedan imponer las autoridades competentes conforme a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Tanto en los partidos de casa como en los de fuera, la conducta irresponsable de unos pocos no puede perjudicar a miles de béticos ni poner en riesgo el derecho de toda la afición a seguir acompañando al equipo en futuros desplazamientos europeos.