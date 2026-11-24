Tito González - Basilio García El Puerto de Santa María, 24 NOV 2026 - 14:15h.

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El Real Betis Balompié y el Slovan de Bratislava representan dos realidades futbolísticas muy distintas que, este martes, van a confluir en el Tehelne Pole, el moderno Estadio Nacional de la capital de Eslovaquia que acogerá este quinto partido de la fase liga de la UEFA Champions League. Sin embargo, hay otra historia compartida entre los dos clubes, y es la de Nono Delgado.

El canterano verdiblanco, natural de El Puerto de Santa María como Joaquín Sánchez, pasó dos años y medio en el equipo eslovaco en la que fue su segunda aventura en el extranjero tras el Diósgyőr húngaro. Después de dar la vuelta a medio mundo, pasando por Arabia Saudí, Irán y Polonia, este otoño ha vuelto a casa a sus 33 años y se ha enrolado en las filas del Jerez Industrial, de la Primera División Andaluza, la séptima categoría del fútbol español.

Desde su ciudad natal ha atendido a ElDesmarque para, horas antes del partido Champions entre dos de sus exequipos, hacer un análisis de lo que el bético se puede encontrar en Eslovaquia. “Fácil no será. Al final, un equipo de Champions siempre intenta hacerse fuerte en casa. Pero bueno, el Betis lleva una dinámica muy buena y espero que si hace su partido saque los tres puntos”, comenzaba Nono, que espera “un ambiente fuerte” en el campo del Slovan. “Me imagino que estará el estadio lleno y apretarán”. Y también avisa del frío que pueden pasar: “Que se pongan los calentadores y las térmicas”, aconseja. “Es el equipo más grande de Eslovaquia por títulos y por estructura, por todo”, recuerda.

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Más de Nono Delgado

El Slovan en España. “Eso es algo que es complicado de predecir, porque al final la liga española es muy potente. El Slovan sí es cierto que tiene jugadores muy potentes ahora, están pagando muy buen dinero, pero no te podría decir, a lo mejor ahí luchando en mitad de tabla. La liga española es muy potente y estarían peleando, pero no te podría ahora decir en mitad de la tabla, porque en España hay equipos muy potentes. Sí pienso que estaría en condiciones de jugar en Primera”.

Si al Betis le sirviera un empate. “Pues mira, que disfruten los dos, que si puede ser un empatito… Al final debuté en el Betis y mi corazoncito siempre va a tirar más por el Betis”.

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Llamadas desde Bratislava. “Varios del club me llamaron. Me van a hacer entrevistas para ver cómo jueguen los dos equipos. Es un orgullo que se acuerden de uno después de tantos años y es un placer siempre ayudar cualquiera que me llame. Es algo bonito que se acuerden de ti y que tengan esa cosa de llamar”.

Su experiencia en Eslovaquia. “Fueron años maravillosos, nació también mi hija allí en Bratislava. Recuerdo con mucho cariño el tiempo que pasé allí. Gané tres ligas, gané tres copas, gané una Supercopa también y nos metimos en Europa League, que fue también un logro muy grande para el club. Fue una experiencia para mí espectacular. Unos años maravillosos tanto en el fútbol como con la familia y bueno, lo volvería a repetir sin ninguna duda”.