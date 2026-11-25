Pepe Jiménez Sevilla, 25 NOV 2026 - 17:22h.

Los precedentes hablan de la necesidad de sumar al menos 16 puntos para estar en el top 8

El otro objetivo del Betis que sí 'tiene a tiro' en la Champions League

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Las cuentas están claras. La victoria del Betis ante el Slovan de Bratislava ha colocado al conjunto de Manuel Pellegrini como uno de los claros candidatos en la Champions League para acceder al top 8, pero la historia no será sencilla: cuatro puntos más, lo necesario en los últimos años, podría ser insuficiente.

Como decíamos este pasado martes, los precedentes apuntan a que el acceso a la siguiente eliminatoria, de manera directa, en Champions League exigirá 16 puntos como mínimo. En los dos últimos cursos, los últimos en entrar en esta selecta lista tenían dicha cifra, mientras que los 17 te dejaban con oxígeno en los primeros puestos.

Sin embargo, los números a día de hoy aseguran que tener 16 puntos, es decir, sumar cuatro de los nueve restantes, podría no ser suficiente, ya que según @fmeetsdata dicha cifra te otorgaría solo un 73% de opciones de estar entre los mejores. Habría un pequeño margen de error.

Según los cálculos de la citada fuente, solo tener 17 puntos o más te aseguraría sí o sí acceder al top 8, mientras que todo lo que sea sumar menos de cuatro puntos en los partidos restantes dejaría al Betis sin apenas opciones de estar ahí.

Las cuentas del Betis para estar en el top 8 de la Champions League

En estas, siempre según la citada fuente, los cálculos serían los siguientes:

Si el Betis suma 2/9 (14 puntos): 2%.

Si el Betis suma 3/9 (15 puntos): 14%.

Si el Betis suma 4/9 (16 puntos): 73%.

Si el Betis suma 5/9 (17 puntos): 99.5%.

Si el Betis suma 6/9 (18 puntos): 99.9%.

Si el Betis uma 7/9 (19 puntos): 100%.

Los pronósticos con el Betis

Con todo ello sobre la mesa, la citada cuenta asegura que, dentro de sus modelos de simulación, el Betis sumará tres puntos más en esta primera fase de Champions League, venciendo al Como y perdiendo ante Arsenal y Bayern Munich. Si consigue uno más, la tarea estaría prácticamente conseguida.

Por el momento esto son únicamente cifras, estadísticas o suposiciones, aún queda mucha tela que cortar y la realidad se verá en el césped, no en la calculadora.