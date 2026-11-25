Pepe Jiménez Sevilla, 25 NOV 2026 - 12:06h.

El conjunto bético, tras sumar 12 de 15 posibles, empieza a soñar en la Champions League

Pellegrini mira con ambición al 'Top 8' de la Champions: "La mentalidad es no ser conformista"

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Nadie dijo que sería fácil. El Betis, con su victoria este pasado martes ante el Slovan de Bratislava, consiguió virtualmente su acceso al play off de la Champions League, pero ahora, con tres encuentros aún por delante, Manuel Pellegrini se llena de optimismo para entrar en el top 8. Antes, o al menos más sencillo, otro objetivo que sí está a tiro para los de La Cartuja.

Porque actualmente en el Betis únicamente se habla de estar entre los ocho mejores o conformarse con acceder al play off de clasificación, sin embargo hay otro gran objetivo que sí está a tiro y que debe ser fundamental para el conjunto verdiblanco en estos últimos encuentros.

En caso de no conseguir cuatro o cinco puntos -que teóricamente deben permitirte luchar por acceder al top 8-, el Betis deberá intentar estar clasificado entre el noveno y el decimosexto en la tabla, ya que le dejaría disputar la vuelta de la eliminatoria en La Cartuja, con su público.

De igual manera, teóricamente -no siempre se cumple- asegurarte una de esas plazas te debería ofrecer una eliminatoria mucho más sencilla, aunque como decíamos, esto no es una norma impuesta y algún gran rival como el Inter, el Leipzig o incluso el Nápoles, podría estar por la zona baja a final de la primera fase.

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El objetivo, evidente, será ser lo más optimistas posibles, mirar lo más alto posible, pero la dificultad no debe hacer olvidar que será importante -en caso de no llegar al octavo puesto- quedar lo más arriba que se pueda para, teóricamente, ganar opciones de pasar el play off.

El sueño continúa en la Champions League. Nadie debe prohibir la ilusión y en el Betis, lo tienen claro, no piensan ponerse piedras en su propio camino.