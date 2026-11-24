Pepe Jiménez Sevilla, 24 NOV 2026 - 23:15h.

El Betis consigue el pase, de manera virtual, a los play off de la Champions League

El Betis abre la puerta a seguir en La Cartuja "hasta que el precio de las obras del estadio encaje"

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Paso adelante del Betis ante el Slovan de Bratislava. El conjunto de Manuel Pellegrini sumó un nuevo triunfo este martes y, según las cifras, ya tiene asegurada su presencia en el play off de la Champions League. El siguiente reto, entrar en el top 8 de la máxima competición europea, exige un importante esfuerzo más.

Los últimos pronósticos tras la derrota ante el Borussia Dortmund apuntaban a la necesidad de sumar únicamente dos puntos más para conseguir el pase a los playoff, pero tras la victoria de este martes toca mirar más allá.

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Según apunta @LaLigaEnDirecto, el Betis tiene actualmente un 34.31% de quedar en el top 8 de la Champions League, situación que deberá ir evaluándose jornada a jornada ya que, como ha declarado el propio Cucho Hernández "nuestro techo está más allá, queremos meternos entre los mejores".

A pesar de que el porcentaje no es tan alto, sí es importante señalar que, si tuviésemos en cuenta el breve historial de la competición con este nuevo formato, el Betis necesitaría cuatro de los nueve puntos restantes para pelear con garantías por estar en el top 8 al final de la primera fase.

En caso de conseguir cinco puntos, siempre según el historial de la competición, su acceso a la siguiente ronda podría estar prácticamente asegurado y es que el pasado año entran entre los mejores el Tottenham con 17 puntos y el Barça, Chelsea, Sporting y Manchester City con 16. El anterior, de igual manera, con 16 se meten Leverkusen, Lille y Aston Villa, siendo en las dos temporadas el noveno con 15 dígitos.

La tarea, teniendo en cuenta que tendrá que jugar ante Como, Arsenal o Bayern, no es sencilla, pero este Betis es optimista y Manuel Pellegrini ya lo ha dejado claro: "El objetivo es entrar entre los ocho mejores".