Pepe Jiménez Sevilla, 24 NOV 2026 - 22:50h.

El Betis se coloca en la zona alta de la clasificación en la Champions League

Pellegrini da carpetazo al derbi: "24 horas para disfrutarlos o 24 horas para estar amargado"

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El Betis continúa con paso firme en la Champions League. El conjunto de Manuel Pellegrini volvió a vencer este martes en la máxima competición europea ante el Slovan de Bratislava (0-2), asegura de manera virtual su presencia en los play off y, de paso, olvida el tropezón ante el Borussia Dortmund, sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer y en La Cartuja ya piensan en su próximo rival: el Como de Cesc Fábregas.

Con cuatro triunfos en cinco encuentros y una única derrota hasta ahora, el Betis volverá a la Champions League el próximo miércoles 9 de diciembre para recibir al Como en La Cartuja. La cita, que se disputará a las 18.45 horas, reunirá en terreno sevillano a dos de los mejores equipos del torneo hasta ahora.

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La cita ante los de Cesc Fábregas será un auténtico reto para el Betis, que aumentará nuevamente el nivel competitivo tras enfrentarse al Slovan de Bratislava -uno de los equipos más flojos del torneo- en una cita en la que se promete buen fútbol y un buen número de jugadores de élite intentando sumar de tres.

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El calendario del Betis hasta la cita ante el Como

Antes de jugar ante los italianos, eso sí, el Betis tendrá varios encuentros en su calendario. Con el Slovan de Bratislava superado, el próximo reto será el Rayo Vallecano en La Cartuja, cita en la que Manuel Pellegrini volverá a rotar su alineación.

Sin demasiado descanso, los verdiblancos visitarán al CD Extremadura en la Copa del Rey, una cita que no debería resultar complicación pero que llega tras la advertencia de la primera ronda eliminatoria, donde los de Pellegrini tuvieron que llegar hasta la prórroga para eliminar a su rival.

Finalmente, antes del Como, Pellegrini y su equipo visitarán El Metropolitano para jugar ante el Atlético de Madrid (domingo, 21.00 horas), siendo clave salir de allí con un buen resultado para afrontar con garantías la cita ante los de Cesc Fábregas.