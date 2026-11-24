Basilio García Sevilla, 24 NOV 2026 - 23:31h.

"Me alegra mucho que se hayan podido llevar este triunfo y que haya servido el viaje que hicieron hasta acá", dijo sobre la afición

El uno por uno y las notas del Betis ante el Slovan de Bratislava en Champions League

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El Real Betis Balompié ha dado un paso de gigante en la UEFA Champions League y, a falta de tres partidos, ha asegurado prácticamente su presencia en la fase de eliminatorias de la máxima competición continental al vencer con solvencia al Slovan de Bratislava, y a los de Manuel Pellegrini les toca soñar con algo más. Quizás, el Top 8, quizás una ronda avanzada…

El chileno ha comparecido tras el partido aún en el Tehelné Pole, donde ha pasado un frío de bigotes como los mil y pico béticos que no han parado de animar a su equipo para entrar en calor. Eso sí, Pellegrini está caliente con la Champions y quiere más, mucho más, tal y como reconoció al valorar la victoria sobre el campeón eslovaco. “Primero, porque creo que matemáticamente nos deja ya absolutamente clasificados entre los primeros 24 equipos. Segundo lugar, porque tenemos que seguir aspirando a tratar de llegar entre los ocho primeros, o sea que sería un gran logro. Tener 12 de 15 en la Champions no es fácil, pero tenemos que agregarla a eso, que vamos en la Liga también en un cuarto lugar con un rendimiento muy alto y estamos clasificados en la Copa del Rey”, recordaba en los micrófonos de Movistar.

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Cuestionado precisamente por esa ambición de intentar entrar entre los ocho primeros, Pellegrini ha explicado su discurso de ambición. “Yo creo que las aspiraciones tienen que ser una mezcla de lo que se ve en el campo con una mentalidad. Creo que la mentalidad es no ser conformista y dentro del campo hay que demostrarlo”, concretaba.

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Las rotaciones. “Por eso que me alegra mucho por el plantel, porque lo he dicho muchas veces, hacemos las rotaciones y quizás hoy día habría tenido muchas críticas si no ganábamos, porque el plantel me da la seguridad que independiente de los nombres que jueguen, el funcionamiento del equipo está en un buen nivel. Así que me alegro mucho que hayamos sacado estos puntos y con la portería en blanco. Más que la plantilla profunda, es justamente tener a todos los jugadores comprometidos con los proyectos. Los proyectos se llevan de distintas maneras, muchas veces uno tiene un once titular y no lo mueve hasta que tenga problemas, pero creo que es un plantel absolutamente comprometido con un sistema de juego, con un funcionamiento y son ellos los que tienen el gran mérito en donde estamos.

Antony. “Como todos los jugadores tiene momentos mejores y momentos peores durante la temporada. Él tuvo una pubalgia bastante larga durante la temporada, quizás no estaba en su mejor momento, pero siempre trabajó mucho en los partidos. En los últimos dos se ha levantado mucho y seguramente va a retomar luego su nivel. No solamente Antony, Cucho fue importante después de una lesión tan larga haber podido reaparecer hoy día con goles. Álvaro Fidalgo creo que hizo también un muy buen partido. Así que, en términos generales, como le digo, yo veo al plantel muy consciente y con mucha ambición”.

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La afición. “Lo dijimos también antes del partido. Ojalá que no le falláramos, porque siempre jugar de visita es complicado y ellos vienen y apoyan exactamente igual. Me alegra mucho que se hayan podido llevar este triunfo y que haya servido el viaje que hicieron hasta acá”.