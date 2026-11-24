Pepe Jiménez Sevilla, 24 NOV 2026 - 23:07h.

El colombiano anotó un doblete ante el Slovan de Bratislava

Cucho Hernández 'pasa' de la competencia con Troy Parrott: "A mí el gol no me quita el sueño"

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El Cucho Hernández, atacante del Betis, atendió a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones tras el triunfo del Betis ante el Slovan de Bratislava (0-2) y, entre otros muchos temas, el colombiano tuvo unas bonitas palabras para los más de 1.000 seguidores verdiblancos que acompañaron al equipo: "Están locos".

Satisfecho por sus dos goles, el Cucho Hernández arrancaba su pequeña entrevista asegurando que "necesitábamos una victoria. Ellos empezaron bien, nos presionaron bien, pero tenemos calidad para sobrepasar esto. Contentos por este gran paso".

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"Es un paso grande, no sé si estamos clasificados, pero creo que sí. El techo de nosotros está más allá, tenemos mucha ambición, queremos estar entre los ocho mejores", añadía poco después.

Cuestionado por sus goles, el Cucho reconocía que no tiene una gran altura para hacerlos de cabeza, pero que "trabajo mucho el timming". "Trabajo mucho eso, sé que no soy alto pero creo que el timming lo tengo bastante bien. Lo más importante es la victoria", comentaba.

Finalmente, mirando timidamente a la grada, el colombiano quería agradecir el cariño de todos los desplazados hasta Bratislava y, entre bromas, decía que "están locos". "Siempre jugamos de local, con este frío, veo a personas sin camiseta y yo estoy helado, tiritando. Están locos. Agradecidos por este acompañamiento".

El Cucho Hernández se marchaba a vestuarios para ducharse, descansar y recuperar de cara a LALIGA. El colombiano recupera sensaciones, recupera la sonrisa y, de paso, aprieta a Troy Parrott en la pelea por la titularidad después de que el irlandés haya dejado sensaciones dispares en sus últimas actuaciones, tanto en el Sánchez-Pizjuán como este martes en Bratislava.