Ángel Cotán 24 NOV 2026 - 18:15h.

El extremo del Real Betis, asociado con el equipo parisino

Horario y fecha de la segunda ronda de Copa para el club verdiblanco

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Enero está a la vuelta de la esquina y los primeros rumores invernales comienzan a florecer. Salvo giro inesperado, en el Real Betis se vivirá un mercado tranquilo y no se esperan fichajes. La confianza en la plantilla verdiblanca es total y Manuel Pellegrini está gestionándola al detalle para llegar al tramo decisivo del curso con las pilas cargadas.

No obstante, el buen hacer verdiblanco, y más si cabe bajo el gran foco de la UEFA Champions League, invita a tener muy en cuenta a sus futbolistas. En las últimas semanas se ha especulado con un seguimiento del PSG sobre Ez Abde por el que el Betis nunca tuvo constancia.

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La lesión de larga duración de Khvicha Kvaratskhelia motivó unos rumores que Luis Enrique ha atajado este martes en sala de prensa. El entrenador del PSG pincha el globo de Ez Abde en la previa de su próximo compromiso en la Liga de Campeones.

Luis Enrique pincha el globo de Ez Abde en enero

El español Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain (PSG), descartó este martes acudir al mercado de inverno a pesar de las reciente lesiones de dos de sus puntales ofensivos: el francés Desiré Doué y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quienes estarán de baja varios meses por respectivas lesiones de rodilla.

"No tenemos la obligación de acudir al mercado, no vamos a fichar a un jugador para seis meses, no es nuestro estilo. Tenemos un equipo", declaró Luis Enrique, en la conferencia de prensa previa al choque en París ante el Roma italiano.

"Es verdad que hay que estar más atentos, pero con estos jugadores, este cuerpo técnico y esta afición no tenemos miedo a nada. Confiamos en hacer nuestro trabajo y superar las dificultades", agregó. El PSG, líder de la primera fase de la Champions con cuatro victorias en otros tantos partidos, empatado a puntos con el Real Madrid de José Mourinho, se mide al AS Roma, que es vigésimo en la tabla, cerca de los puestos de eliminación.