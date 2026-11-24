Ángel Cotán 24 NOV 2026 - 17:47h.

Dos incorporaciones son prioritarias y la tercera depende de las salidas

Simeone lanza un dardo a sus críticos en el Atlético de Madrid con un dato: "Digan la verdad"

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El Atlético de Madrid va a acudir al mercado de invierno. Diego Pablo Simeone y Mateu Alemany confeccionaron durante el pasado verano una plantilla con muchas soluciones pero que también guardaba cierto margen de mejora. Aunque las dudas se centraron en la parcela ofensiva, de cara a enero la mirada está puesta en demarcaciones defensivas.

El entrenador rojiblanco quiere hasta tres nuevos fichajes en posiciones concretas, aunque solo dos son prioritarios. En este sentido, el periodista Matteo Moretto detalla en La Pizarra de Quintana la hoja de ruta del Cholo para la ventana invernal y las posibles salidas que pueden producirse en el Atlético de Madrid para hacer hueco a los nuevos.

Los tres fichajes invernales que quiere Simeone en el Atlético de Madrid

El experto en materia de fichajes dejó claro que el plan invernal, más que de Mateu Alemany, es del técnico argentino: "Los planes del Cholo, sobre todo. Le encantaría traer a dos... tres futbolistas más, claramente dependiendo también de las posibles salidas y de la inversión que quiera hacer Apollo de cara a enero. Lateral izquierdo y lateral derecho son las dos prioridades, pero luego también un mediocentro. Vamos a ver si sale Sorloth, si va a pasar algo con Lookman, pero las prioridades son estas".

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Los dos laterales, por los que ya sonó Sergi Cardona, son la absoluta prioridad de cara a enero. Sin embargo, una serie de salidas permitirían al Atlético brindar ese centrocampista que también pide Simeone: "Creo que los dos laterales lo van a intentar igualmente, pero para lo demás... dependerá de las salidas. Obed Vargas y futbolistas jóvenes como Arnau Ortiz que podría salir, tienen que encontrar su espacio y jugar más, pero lo normal es que el ATM se lance a por los dos laterales porque tienen a Marcos Llorente y Grimaldo pero quedan muchos partidos y quieren llegar bien al final de temporada".