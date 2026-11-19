María Trigo 19 NOV 2026 - 11:49h.

El delantero colombiano cuenta sus sensaciones antes del derbi contra el Sevilla

Aitor Ruibal, en modo derbi: "Cuantos más partidos pierda el Sevilla FC mejor"

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Tras varias semanas fuera por lesión, Cucho Hernández está de vuelta y lo no hay mejor partido para ello que estar disponible para distputar el sábado el derbi contra el Sevilla FC en el estadio Ramón Sanchez Pizjuán. En una entrevista en Betis TV, el delantero del Real Betis ha hablado muy claro de su competencia con Troy Parrott y ha manifestado que se siente "muy bien" tras la lesión muscular que sufrió el 17 de octubre ante el Barcelona y que su convocatoria para jugar ante el eterno rival está en manos de Manuel Pellegrini. Precisamente, el técnico chileno ha recibido este jueves la buena noticia de que Dani Ceballos ha podido ejercitarse de forma parcial con el grupo.

¿Qué ha dicho Cucho Hernández?

Cucho Hernández ha ido subiendo la intensidad de sus sesiones de puesta a punto durante esta semana y, según dijo a los medios del club, "para el fin de semana, lo que el míster decida". "Es cierto que esta semana me han dicho que fuese con calma, pero yo no sé qué es ir con calma, así que me he sentido muy bien. He entrenado muy intenso y esa era como la prueba personal de la semana", dijo el punta cafetero en vísperas de un partido que "no es uno más".

Consideró que "aunque profesionalmente digas que es un partido más, no lo es" y avanzó que será "más difícil que en ocasiones anteriores" porque ve "a un Sevilla más serio, un Sevilla con una idea mucho más clara, con mucha intensidad. También es el motivo por el que están ahí arriba con muy buenos puntos hasta ahora. Sabemos que va a ser un partido difícil en su campo, pero que también tenemos nuestras armas y nuestras virtudes para poder sacarlo adelante", abundó.

Sobre su competencia con Troy Parrott, indicó que sabe el jugador que es y que puede "aportar con o sin gol". "A mí el gol no me quita el sueño, porque yo le puedo aportar al equipo muchísimas cosas y siempre lo hemos mostrado en el campo, con o sin pelota, la competencia siempre va a ser sana aquí. Todos los jugadores quieren tener números, todos los jugadores quieren hacer goles, todos los jugadores quieren hacer asistencias, pero creo que lo que nos ha llevado a donde estamos es que no importa quién marque, no importa quién asista: lo importante es ganar los partidos", aseveró.